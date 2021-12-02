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بعد رصد أول حالة بـ “أوميكرون” في المملكة.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين

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قرار عاجل من الكويت بعد ظهور “أوميكرون” في الخليج

قرار عاجل من الكويت بعد ظهور “أوميكرون” في الخليج
https://almnatiq.net/?p=1077174
المناطق_وكالات

بعد وصول المتحور الجديد “أوميكرون” إلى المملكة والإمارات بتسجيل أول حالة في كل منهما، قررت الكويت اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تسلل المتحور الجديد إليها.

وحسب صحيفة “الراى” الكويتية، تتجه الكويت لإغلاق أولى البوابات لمنع تسلل المتحوّر ، بعد وصوله إلى دول الجوار، من خلال التشدد في منح التأشيرات السياحية، لاسيما للقادمين من بعض الدول التي رصدت إصابات بالمتحور الجديد لديها.

وعن فرض حظر في البلاد سواء كان جزئيًا أو كليًا، نقلت الصحيفة عن مصدر وزاري رفيع، أنه لا تفكير في هذه الخطوة حاليًا.

فيما شدد مدير منطقة الأحمدي الصحية الدكتور أحمد الشطي على ضرورة استمرار الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والتدقيق في المنافذ البرية والجوية والبحرية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الوضع مطمئن، وأن الأرقام تدفع إلى الأمان والاطمئنان.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية مطلعة، أن وزارة الداخلية أصدرت نحو 1200 تأشيرة سياحية فقط خلال أسبوع، فيما تم تحديد الحد الأقصى للطلبات يومياً عبر الموقع الإلكتروني بـ600 فقط.

وأوضح أن غالبية هذه التأشيرات كانت لحاملي جوازات الدول الـ53 التي يحق لمواطنيها دخول البلاد عبر التأشيرة السياحية، إضافة إلى بعض المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، من أصحاب مهن محددة.

وكشفت المصادر أنه “بعد ظهور المتحور (أوميكرون)، تدرس الإدارة العامة لشؤون الإقامة التشدد في منح التأشيرات السياحية لبعض الدول، التي رصدت فيها إصابات بالمتحوّر”.

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