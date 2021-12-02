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خبراء صحة: هذه هي الطريقة الوحيدة للنجاة من “أوميكرون”
أوميكرون
https://almnatiq.net/?p=1077177
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تحدث خبراء أمريكيون عن خطورة المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”، مؤكدين أن حصول جميع البالغين على جرعة معززة من اللقاحات المضادة لـ”كورونا” هي الطريقة الوحيدة- حتى الآن- للنجاة من هذا المتحور.

وأضاف الخبراء في لقاء مع شبكة ” سي إن إن” الأمريكية، أنه يجب أن يحصل جميع البالغين على جرعة معززة بعد 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية من لقاح “فايز” أو “موديرنا”، أو بعد شهرين من تلقي لقاح “جونسون آند جونسون” الذي يتطلب جرعة واحدة فقط.

وأكد الخبراء أن هذه هي أحدث توصية من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وعن التنبؤ بمستقبل المتحورات، أكدوا :” لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل لكن يمكننا الاستعداد له، حتى نكون واضحين تماما لدينا أدوات لمحاربة المتغير اليوم أكثر بكثير مما كان لدينا في هذا الوقت من العام الماضي”.

وتعمل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على تقوية موقفها بشأن الجرعات المعززة لجميع البالغين في أمريكا وسط مخاوف بشأن متغير “أوميكرون”.

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