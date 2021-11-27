اختصاصية تكشف عن أساليب شائعة تشكل خطرًا على الصحة

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https://almnatiq.net/?p=1077191
المناطق_الرياض

كشفت اختصاصية التغذية الروسية ألبينا كوميساروفا الأساليب الخاطئة والشائعة حول طرق تحسين صحة الجسم. ونفت خبيرة التغذية  فوائد القهوة والحقن الشرجية متعددة الأيام من أجل إزالة السموم والماء بالليمون أو المنتجات الخاصة لتقليص الجسم، وشرب الصودا للوقاية من السرطان.

كما أشارت أيضًا إلى أنه من الوهم تناول أطعمة معينة في وقت محدد بدقة (على سبيل المثال، تناول الموز حتى الساعة الثانية أو منتجات الألبان حتى الساعة الرابعة.

بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي للمرء أن يبحث عن الطفيليات في الجسم دون شكاوى صحية وتناول المكملات الغذائية أو الأدوية للوقاية، وأيضًا زيادة المناعة بأي طريقة أخرى غير التغذية الصحية والنشاط البدني الكافي.

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