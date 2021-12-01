اكتمال الاستعدادات لانطلاق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

المناطق_واس

أكملت اللجان المنظمة لـ “جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1″، التي تستضيفها حلبة كورنيش جدة للفورمولا 1، استعداداتها لانطلاق المنافسات غداً، بمشاركة 20 سائقاً يمثلون كبرى الشركات العالمية في رياضة السيارات والمحركات، ووسط منافسة شرسة ما بين بطل العالم للفورمولا 1 سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون، المتأخر عن المتصدر السائق الهولندي ماكس فيرشتابن الطامح للقبه الأول.

ونظم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات جولة لوسائل الإعلام للوقوف على حلبة كورنيش جدة للفورمولا 1 التي تعد أطول حلبة شوارع في العالم بطول (6.175) كلم 2، والحلبة الأسرع في حلبات الفورومولا 1 بمتوسط سرعة يصل إلى (252.8) كلم في الساعة خلال اللفة الواحدة.

وحظيت وسائل الإعلام بفرصة دخول أقسام الحلبة التي تضم مبنىً بطول 280 متراً يتألف من أربعة طوابق قيد الإنشاء حالياً، بمواصفات عالمية راقية وفريدة من نوعها، كما ينفرد المبنى بإطلالة مميّزة على السباقات الحماسية وعلى الواجهة البحرية لمدينة جدة في آن واحد، وتضم الحلبة كراجات فرق السيارات المشاركة ومقر إدارة السباق، وجناح الضيافة لكبار الشخصيات نادي البادوك، ويمنح مبنى الفرق و منطقة الصيانة رواده أبھى الإطلالات في الحلبة، الذي صمم ليتناغم بشكل كامل مع الحلبة ومحيطها الذي استلهم مفهومه المعماري من خصوصية المنطقة المطلة على البحر.

يذكر أن سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 الأول يأتي ضمن شراكة طويلة الأمد بين الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والفورمولا 1، تمتد إلى 15 سنة، وبعد سلسلة من النجاحات في استضافة الفعاليات العالمية بمختلف الألعاب، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل سمو ولي العهد – حفظه الله -، وبما يواكب خطط وأهداف رؤية المملكة 2030، تعزيزاً لقيمة ومكانة المملكة إقليميّاً وعالميّاً، وقدرتها على استضافة هذه الأحداث العالمية الكبرى، لصناعة مجتمع حيوي بأعلى معايير جودة الحياة.