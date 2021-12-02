فوائد أحماض أوميجا 3 للرجال

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كشفت دراسة حديثة، احتواء أحماض أوميجا 3، على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لكل الأشخاص، وخصوصًا الرجال.

وأفادت الدراسة، أن أوميجا 3 تقدم مجموعة من الفوائد المذهلة للرجال، منها تعزيز الخصوبة، والوقاية من الأمراض، بحسب ما نشره موقع «ميديكال توداي»، كما تساعد في حماية الرجال من الإصابة بالأمراض الذكورية، بسبب قدرتها على خفض الكوليسترول الضار في الجسم.

وكشفت الدراسات التي أجريت على الفئران، أن قدرتها الجنسية تحسنت بعدما أدرجوا أحماض أوميجا 3 في نظامها الغذائي.

ويساعد تناول أحماض الأوميجا 3، الرجال على تعزيز الخصوبة لديهم، وذلك بسبب قدرتها على تعزيز عملية إنتاج الحيوانات المنوية.

وأفادت الدراسة التي تم إجرائها على 23 شخصًا، قاموا بتناول مكملات الأوميجا 3 لمدة 90 يومًا، أنها ساهمت في تحسين الحالة المزاجية لدى الرجال المشاركين، بالإضافة إلى دعم صحتهم النفسية وخفض فرص إصابتهم بالاكتئاب.

كما كشفت الدراسات أن أحماض أوميجا 3 تخفض خفض الدهون الثلاثية في الدم، وتساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول التي ينتجها الكبد، كما تعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية لدى الرجال.

وتساعد أحماض أوميجا 3 في تحسين صحة العين عند الرجال، وذلك بسبب خصائصها المضادة للأكسدة، والتي تحمي العين من الإصابة بالأمراض، مثل الجفاف والتنكس البقعي.