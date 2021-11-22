احدث الأخبار

احذر الإفراط فى شرب الماء.. يسبب الصداع والتعب المزمن وضعف العضلات
أبرز المواد
 فوائد أحماض أوميجا 3 للرجال
أبرز المواد
 “الصحة” تستعد لإعادة تأهيل غرف العزل في عسير ونجران
أبرز المواد
 التحالف: ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء
أبرز المواد
 مانشستر سيتي يحتفظ بالمركز الثاني بعد تغلبه على مضيفه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
أبرز المواد
 اكتمال الاستعدادات لانطلاق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1
أبرز المواد
 لحظة مهاجمة فيل ثائر لسيارة سياح في جنوب افريقيا(فيديو)
أبرز المواد
 مكتبة الحرم المكي تتسلم مخطوطات أصلية نادرة يعود تاريخها لـ 228 عاما
أبرز المواد
 اختصاصية تكشف عن أساليب شائعة تشكل خطرًا على الصحة
أبرز المواد
 أمير الشرقية يدشّن مبنى محافظة الأحساء الجديد
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يفتتح ملتقى الأمن الفكري الأول في جازان
أبرز المواد
 «شؤون الحرمين» تفحص أجهزة الشبكة اللاسلكية في المسجد الحرام
أبرز المواد
عاجل

بعد رصد أول حالة بـ “أوميكرون” في المملكة.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين

احذر الإفراط فى شرب الماء.. يسبب الصداع والتعب المزمن وضعف العضلات

احذر الإفراط فى شرب الماء.. يسبب الصداع والتعب المزمن وضعف العضلات

أبرز المواد
فوائد أحماض أوميجا 3 للرجال

فوائد أحماض أوميجا 3 للرجال

أبرز المواد
“الصحة” تستعد لإعادة تأهيل غرف العزل في عسير ونجران

“الصحة” تستعد لإعادة تأهيل غرف العزل في عسير ونجران

أبرز المواد
التحالف: ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء

التحالف: ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء

أبرز المواد

احذر الإفراط فى شرب الماء.. يسبب الصداع والتعب المزمن وضعف العضلات

احذر الإفراط فى شرب الماء.. يسبب الصداع والتعب المزمن وضعف العضلات
https://almnatiq.net/?p=1077220
المناطق_الرياض

تعد المياه من أهم المكونات الغذائية التي تستمر بها الحياة ويحتاجها الجسم، لكن الإفراط من تناول المياه يحمل بعض الأضرار المؤذية للصحة.

ومن أكبر مخاطر الإكثار من شرب المياه انخفاض مستوى الصوديوم في الدم، ما قد يؤدي إلى عوارض شديدة قد تصل إلى ارتفاع الضغط والاغماء.

تجمع الماء حول الدماغ. انخفاض مستوى الصوديوم في الدم يؤدي إلى انتقال الماء من داخل الخلايا إلى خارجها . يعتبر هذا الأمر خطرًا جدًا خاصة في منطقة الدماغ؛ ما قد يسبب الكثير من الأعراض الخطيرة.

مضاعفات على صعيد الكلى. الأشخاص الذين يعانون من أمراض في الكلى عليهم شرب الماء والسوائل ضمن الكمية التي يحددها لهم الطبيب.

وتختلف الكمية اللازمة لشرب الماء خلال اليوم حسب عوامل عدة، بينها الوزن والحركة البدنية والجنس والعمر. وتتراوح كمية المياه اللازمة يوميًا ما بين الـ3 و3.7 لتر للرجال، و2 لتر إلى لتران ونصف للنساء.

روابط ذات صلة

خبير تغذية يكشف عن أضرار الإفراط في شرب الماء

خبير تغذية يكشف عن أضرار الإفراط في شرب الماء
هل يساهم شرب الماء بكثرة في خفض الوزن؟.. استشاري يوضح (فيديو)

هل يساهم شرب الماء بكثرة في خفض الوزن؟.. استشاري يوضح (فيديو)
ما هي كمية الماء التي يحتاجها الجسم يومياً؟

ما هي كمية الماء التي يحتاجها الجسم يومياً؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*