احذر الإفراط فى شرب الماء.. يسبب الصداع والتعب المزمن وضعف العضلات

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تعد المياه من أهم المكونات الغذائية التي تستمر بها الحياة ويحتاجها الجسم، لكن الإفراط من تناول المياه يحمل بعض الأضرار المؤذية للصحة.

ومن أكبر مخاطر الإكثار من شرب المياه انخفاض مستوى الصوديوم في الدم، ما قد يؤدي إلى عوارض شديدة قد تصل إلى ارتفاع الضغط والاغماء.

تجمع الماء حول الدماغ. انخفاض مستوى الصوديوم في الدم يؤدي إلى انتقال الماء من داخل الخلايا إلى خارجها . يعتبر هذا الأمر خطرًا جدًا خاصة في منطقة الدماغ؛ ما قد يسبب الكثير من الأعراض الخطيرة.

. الأشخاص الذين يعانون من أمراض في الكلى عليهم شرب الماء والسوائل ضمن الكمية التي يحددها لهم الطبيب.

وتختلف الكمية اللازمة لشرب الماء خلال اليوم حسب عوامل عدة، بينها الوزن والحركة البدنية والجنس والعمر. وتتراوح كمية المياه اللازمة يوميًا ما بين الـ3 و3.7 لتر للرجال، و2 لتر إلى لتران ونصف للنساء.