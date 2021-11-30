اكتشاف علاج جديد لأخطر أمراض العصر

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توصل باحثون في جامعة برينستون الأمريكية إلى ابتكار طريقة علاجية وصفوها بأنها فعّالة جدا وقادرة على علاج معظم أنواع السرطانات وبدون أن تترك أي آثار جانبية واضحة.

وتم التوصل لهذه النتائج بعد أبحاث ودراسات وتجارب مكثفة على هذا الدواء الجديد استمرت على مدار الـ 15 السنة الماضية.

وقد تم نشر نتائج دراستهم في ورقة بحثية شرح الباحثون خلالها أن الطريقة العلاجية الجديدة التي طوروها تعتمد على استهداف وتعطيل نشاط بروتين وراثي معين لم يكن معروفاً على نطاق واسع في السابق لكنه مميت، وهو البروتين الذي يدعى ميتاديرين ويشار إليه اختصاراً بالرمز MTDF.

ولاحظ الباحثون، أن ذلك البروتين تحديداً يشيع وجوده في سرطانات الرئة والقولون والثدي والبروستاتا والكبد والبنكرياس، حيث اكتشفوا أن تعطيله عن العمل يؤدي إلى التعافي تدريجياً من الإصابة السرطانية من دون ترك آثار جانبية ملموسة.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور إيبين كانغ، الذي شارك في قيادة الدراسة، إن فريق الباحثين نجح في تحديد طريقة معينة يمكن من خلالها استهداف ذلك البروتين والقضاء عليه أو على الأقل تحييد مفعوله.

وأضاف أنه ليس هناك استهداف علاجي أفضل من هذا. فهذا البروتين الوراثي هو بمثابة الوقود المحرك لخلايا معظم الأورام السرطانية البشرية، وفي الوقت ذاته هو ليس ضرورياً للخلايا السليمة. لذا، فإن القضاء عليه لا يترك أي آثار جانبية على جسم المريض.

ومن المقرر بدء التجارب السريرية (الإكلي

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