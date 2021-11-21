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«هيئة الاتصالات»: 30 يوما لانتهاء الفترة الانتقالية لأسماء النطاقات السعودية

«هيئة الاتصالات»: 30 يوما لانتهاء الفترة الانتقالية لأسماء النطاقات السعودية

أبرز المواد

«هيئة الاتصالات»: 30 يوما لانتهاء الفترة الانتقالية لأسماء النطاقات السعودية

«هيئة الاتصالات»: 30 يوما لانتهاء الفترة الانتقالية لأسماء النطاقات السعودية
https://almnatiq.net/?p=1077231
المناطق_الرياض

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مجددا جميع المسجلين بأسماء النطاقات السعودية في المركز السعودي لمعلومات الشبكة إلى سرعة نقل أسماء نطاقاتهم إلى أحد وكلاء التسجيل المعتمدين قبل انتهاء الموعد المحدد لنهاية الفترة الانتقالية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2021 تفاديا لإلغاء التسجيل.

وأوضحت الهيئة، أن الفترة الانتقالية تتيح للقطاعين الحكومي وغير الحكومي، إضافة إلى الأفراد، نقل النطاقات السعودية التي تنتهي بـ(.sa) أو (.السعودية) إلى وكلاء التسجيل المعتمدين لتقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية، ويمكن الوصول إليهم عبر الرابط، مشيرة إلى أن إجراءات النقل تتم إلكترونيا وفقا للإجراءات المعلنة مسبقا، ويمكن الاطلاع عليها عبر الرابط، وأن العملية لن يكون لها أي تأثير في عمل النطاق والخدمات المرتبطة به.

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