الأردن تثمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالقدس

المناطق_واس

ثمنت الأردن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة، قراراً حول القدس يرفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في المدينة، ويدعو إلى احترام الوضع التاريخي في القدس ومقدساتها.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، أن تبني القرار جاء نتيجة جهود دبلوماسية، موضحاً أن القرار أعاد التأكيد على الحفاظ على الوضع التاريخي في القدس واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانطباقه على القدس، عاداً جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغيةً وباطلةً.

وأفاد في بيان صحفي، أن القرار عبّر عن الاستياء من قيام الاحتلال ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية وحولها، وبناء الجدار العازل، وهدم منازل الفلسطينيين، وطرد وتشريد العديد من العائلات الفلسطينية، والقيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى القدس الشرقية وإقامتهم فيها، بما في ذلك إلغاء حقوق الإقامة.