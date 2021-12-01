لتحقيق 4 أهداف.. وزير الموارد البشرية يطلق مبادرة تطوع بخبرتك

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المناطق _ الرياض

أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مبادرة موجهة للقيادات والخبراء تحت شعار «تطوع بخبرتك».

تأتي المبادرة انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تشجيع العمل التطوعي، وتفعيل دورهم من خلال مشاركتهم بتقديم الحلول التخصصية للتحديات التي تواجه مختلف فئات المجتمع.

وتهدف المبادرة إلى التالي:

تعزيز ممارسات التطوع الاحترافي ومساندة.

بناء قدرات المنظمات غير الربحية والجمعيات الأهلية.

مساعدة رواد ورائدات الأعمال للتغلب على التحديات التي تواجههم في المجالات المتوافقة مع خبرات المتطوعين المحترفين.

الإسهام في تحقيق المستهدف الوطني للوصول إلى مليون متطوع.

وقال الوزير، إن هذه المبادرة تأتي تتويجًا لمسيرة الجهود التطوعية، داعيًا الخبراء والمتخصين إلى استكمال جهودهم في تنمية المجتمع، لأثرٍ يمتد وعملٍ يتواصل.

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