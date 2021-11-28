دراسة تكشف علاقة الإجهاد النفسي بمرض كرون بالمعدة

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وجد فريق من الباحثين من جامعة ماكماستر في أونتاريو بكندا، وجود علاقة بين الإجهاد النفسي ومرض كرون، وذلك باستخدام نموذج القوارض.

على مدى السنوات القليلة الماضية، كان هناك الكثير من الأبحاث حول الإجهاد وتأثيراته على صحة الإنسان، واكتشف العلماء أن التوتر يزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية ومرض ألزهايمر والسكري، كما يمكن أن يؤثر سلبًا على القناة الهضمية، مما يسبب مشاكل مثل الإمساك.

الآن، وجد فريق من الباحثين من جامعة ماكماستر في أونتاريو بكندا، وجود علاقة بين الإجهاد النفسي ومرض كرون، وذلك باستخدام نموذج القوارض، وتم نشر النتائج في العدد الأخير من دورية “نيتشر كومينيشن”.

ولاحظ الفريق البحثي خلال الدراسة كيف أدى الإجهاد إلى زيادة البكتيريا، مثل الإشريكية القولونية في القناة الهضمية، كما أثر سلبًا على السيتوكين الذي يساعد على حماية بطانة الأمعاء من غزو البكتيريا، ويمكن أن تتسبب هذه البكتيريا عند دخولها الأمعاء في نوبات اشتعال مرض كرون.

وكرون، هو أحد أمراض المناعة الذاتية التي تسبب التهاب الجهاز الهضمي، وهو حالة مزمنة أكثر شيوعًا في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية ، وتؤثر على حوالي من 100 إلى 300 لكل 100 ألف، وتشمل أعراض المرضإسهال، إمساك، فقدان الشهية، فقدان الوزن، تورم المفاصل، تعب، مضاعفات بالجلد، وتشمل العلاجات المتاحة للمرض استخدام الأدوية وتعديلات النظام الغذائي والجراحة المحتملة لإصلاح أي أجزاء تالفة من الجهاز الهضمي.

وأسباب داء كرون غير معروفة تمامًا، ويعتقد الباحثون أن المكونات الجينية والوراثية والبيئية قد تلعب دورًا في الحالة، ولكن العديد من الأفراد المصابين بالمرض أبلغوا عن شعورهم بنوبات من الإجهاد النفسي تسبق التوهجات الالتهابية أو زيادة نشاط المرض، وتشمل أمثلة الإجهاد النفسي مشاكل العلاقات ، أو وفاة أحد الأحباء ، أو المشكلات المالية ، أو التنقل ، أو مشاكل العمل.

ويقول بريان كومبس ، رئيس قسم الكيمياء الحيوية والعلوم الطبية الحيوية في جامعة ماكماستر، والباحث الرئيسي بالدراسة في تصريحات نشرها موقع “ميدكال نيوز توداي”: “كنا مهتمين بفهم أفضل للعلاقة بين الدماغ والأمعاء التي قد تكون الدافع وراء هذه العلاقة بين التوتر والنتائج الصحية السيئة في القناة الهضمية، واستخدمنا نموذج الفئران قبل السريرية من أجل ذلك”.

ويضيف: ” من خلال التجارب التي أجريت على فئران تم وضعها في ظروف الإجهاد نجحنا في إثبات وجود علاقة بين الإجهاد وهذا المرض”.