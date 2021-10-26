علامات عُسر القراءة والكتابة لدى الطفل

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قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، إن عُسر القراءة والكتابة لدى الطفل يعني مواجهته صعوبات في القراءة والكتابة.

وأشارت الرابطة إلى أن هذه الصعوبات غالبا ما تظهر في سن ما قبل المدرسة وتتجلى في مرحلة المدرسة الابتدائية.

وأوضحت أن عُسر القراءة والكتابة قد يرجع إلى أسباب عدة مثل العوامل الوراثية ومشاكل السمع والنظر.

وتتمثل العلامات الدالة على عُسر القراءة والكتابة في صعوبة قراءة الكلمات الفردية واحدة تلو الأخرى وصعوبة تكرار الكلمات وتقليد الأصوات وصعوبة تقفية الكلمات وصعوبة تعلم كلمات جديدة وصعوبة فهم معنى الجمل المقروءة.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض. وإذا تم استبعاد الأسباب العضوية، فينبغي استشارة أخصائي تخاطب. ويمكن مساعدة الطفل من خلال اتباع نهج تعليمي يتناسب مع احتياجاته الشخصية، كما يتعين على الوالدين دعم الطفل نفسيا من خلال تشجيعه والعطف عليه وتجنب توبيخه ونهره.