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تنبيهات الأرصاد: 7 مناطق تتأثر بنشاط الرياح والأتربة.. الخميس

تنبيهات الأرصاد: 7 مناطق تتأثر بنشاط الرياح والأتربة.. الخميس
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المناطق _ الرياض

تشهد 7 مناطق بالمملكة، رياحا نشطة وأتربة مثيرة ناتجة عن الرياح السطحية النشطة؛ مما يؤثر على مدى الرؤية الأفقية في تلك المناطق بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.

ووفق المركز الوطني للأرصاد تشمل الحالة المشار إليها، منطقة حائل «الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل»، ومنطقة القصيم «البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، بريدة، عقلة الصقور، عنيزة».

كما تشمل ذات الحالة، منطقة المدينة المنورة «العلا»، ومنطقة الرياض «الدرعية، الزلفى، العاصمة، الغاط، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريملاء، رماح، شقراء، ضرما».

وتتعرض لنفس الحالة المنطقة الشرقية «الأحساء، الجبيل، الدمام، الظهران، بقيق»، ومنطقة الجوف، «القريات، دومة الجندل، سكاكا».

وتشمل تلك الحالة أيضا، منطقة الحدود الشمالية «العويقيلة، حزم الجلاميد، رفحاء، طريف، عرعر».

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