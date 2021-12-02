أوميكرون.. استشاري: 3 إجراءات تُساعد على مواجهة متحور كورونا الجديد

المناطق _ متابعات

قال الاستشاري بالمستشفى الملكي البريطاني الدكتور أحمد المشتت، إن إغلاق الحدود لن يحد من انتشار متحور أوميكرون بل الهدف من ذلك الاستعداد وكسب الوقت لمواجهته.

وأضاف الاستشاري لقناة الإخبارية، أن القلق مصدره أن يكون المتحور سريع الانتشار ما يضاعف الخطر على المرضى فوق عمر الستين عاما والمصابين بأمراض المزمنة أو أولئك الذين يعانون من أمراض تقلل من قدرة الجهاز المناعي.

وأكمل، أن غلق الحدود بالنسبة للدول الأوروبية يعطيها فرصها للاستعداد للمواجهة فقط أمام فيروس لا يعرف حدودا، وتظل المبادئ الأساسية في التعامل معه في الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، والتطعيم والحصول على الجرعة التعزيزية التي تزيد التراكم المناعي للأجسام المضادة للفيروس في الجسم.