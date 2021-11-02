تعليم ينبع ينفذ مبادرة ” أرضنا خضراء” التطوعية

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اختتمت أمس بتعليم ينبع، المبادرة التطوعية ” أرضنا خضراء” التي نفذها الفريق التطوعي بقسم الاتصالات الإدارية بتعليم ينبع على مدى ثلاثة أيام، بهدف رفع مستوى الغطاء النباتي وتحقيق التنمية المستدامة .

وأوضحت رئيسة قسم الاتصالات النسائية بتعليم ينبع بدرية مفلح القحطاني، أن المبادرة التي نظمت تحت مظلة وحدة العمل التطوعي بتعليم ينبع، تضمنت زراعة أكثر من 100 شتلة، في كل من مبنى الأقسام النسائية ومكتبي تعليم شمال وجنوب ينبع، وذلك لتقليل انبعاث الكربون من خلال زراعة النباتات، وتنقية الهواء وزيادة الأكسجين، وإضافة عنصر تجميل طبيعي للمكان، بالإضافة إلى تخفيض درجة الحرارة في الصيف .

وأشارت القحطاني، إلى اهتمام قيادة المملكة – حفظها الله – بالبيئة، وتعزيز دورها الريادي إقليمياً وعالمياً في مجال حمايتها، ومساهمة جميع فئات المجتمع وهيئاته ضمن حملة” لنجعلها خضراء” والتي تساهم في تنمية الغطاء النباتي والحد من ظاهرة التصحر، مما يسهم في إنشاء مجتمع حيوي ينعم أفرادة بنمط حياة صحي .