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خطأ طبي فادح.. تغريم طبيب بتر الساق الخاطئة لمريض

خطأ طبي فادح.. تغريم طبيب بتر الساق الخاطئة لمريض
https://almnatiq.net/?p=1077267
المناطق _ وكالات

نظرت المحاكم النمساوية مؤخرا في دعوى غريبة من نوعها تتعلق بالأخطاء الطبية.

وفرضت محكمة نمساوية على طبيب جراح لم تكشف عن اسمه، غرامة مالية قدرها 2700 يورو، بعدما بتر الساق الخطأ لمريض مسن.

وقالت المحكمة بمدينة لينز في البيان الصادر بحق الجراح، إنه ارتكب خطأ جسيما بسبب الإهمال، حسبما نقلت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية.

وأرجع الجراح الخطأ الذي ارتكبه مع المريض الذي يبلغ من العمر 82 عاما، إلى وضعه علامة البتر على الساق السليمة، وقد اكتشف الأمر بعد مرور يومين على الجراحة التي أجراها بمستشفى ببلدة فريشتات.

وتعليقا على الحكم، قال الجراح إن الخطأ وقع بسبب خلل في البيانات التي قدمت له بغرفة العمليات.

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