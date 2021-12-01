احدث الأخبار

سبب الرائحة الكريهة والشعور بالعطش.. لماذا تهاجم الفطريات الفم؟
أبرز المواد
 بعد اكتشاف أول إصابة بأوميكرون.. «السديس» يوجه بتكثيف الإجراءات الصحية بالحرمين
أهم الاخبار
 «أوقاف الراجحي» تطلق برنامج «حياة الماء» لسقيا سكان بعض قرى الطائف
أبرز المواد
 إيران تحرز تقدما على مسار تخصيب اليورانيوم رغم المحادثات
أبرز المواد
 أوميكرون يصعد بالنفط مع احتمال وقف زيادة الإمدادات
أبرز المواد
 اندلاع معارك بين “طالبان” وحرس الحدود الإيراني
أبرز المواد
 خطأ طبي فادح.. تغريم طبيب بتر الساق الخاطئة لمريض
أبرز المواد
 تعليم ينبع ينفذ مبادرة ” أرضنا خضراء” التطوعية
أهم الاخبار
 أوميكرون.. استشاري: 3 إجراءات تُساعد على مواجهة متحور كورونا الجديد
أبرز المواد
 تنبيهات الأرصاد: 7 مناطق تتأثر بنشاط الرياح والأتربة.. الخميس
أهم الاخبار
 علامات عُسر القراءة والكتابة لدى الطفل
أبرز المواد
 دراسة تكشف علاقة الإجهاد النفسي بمرض كرون بالمعدة
أبرز المواد
عاجل

بعد رصد أول حالة بـ “أوميكرون” في المملكة.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين

سبب الرائحة الكريهة والشعور بالعطش.. لماذا تهاجم الفطريات الفم؟

سبب الرائحة الكريهة والشعور بالعطش.. لماذا تهاجم الفطريات الفم؟

أبرز المواد
بعد اكتشاف أول إصابة بأوميكرون.. «السديس» يوجه بتكثيف الإجراءات الصحية بالحرمين

بعد اكتشاف أول إصابة بأوميكرون.. «السديس» يوجه بتكثيف الإجراءات الصحية بالحرمين

أهم الاخبار
«أوقاف الراجحي» تطلق برنامج «حياة الماء» لسقيا سكان بعض قرى الطائف

«أوقاف الراجحي» تطلق برنامج «حياة الماء» لسقيا سكان بعض قرى الطائف

أبرز المواد
إيران تحرز تقدما على مسار تخصيب اليورانيوم رغم المحادثات

إيران تحرز تقدما على مسار تخصيب اليورانيوم رغم المحادثات

أبرز المواد

إيران تحرز تقدما على مسار تخصيب اليورانيوم رغم المحادثات

إيران تحرز تقدما على مسار تخصيب اليورانيوم رغم المحادثات
https://almnatiq.net/?p=1077276
المناطق _ وكالات

في ثالث أيام محادثات إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، أن إيران تحرز تقدما على مسار تخصيب اليورانيوم.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب باستخدام المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة فوردو النووية، التي تم تشييدها داخل جبل، مما يقوض بدرجة أكبر الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018.

ويبدو أن الإعلان يقوض المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشأن عودتهما الكاملة للامتثال للاتفاق المتعثر والتي استؤنفت هذا الأسبوع بعد انقطاع دام 5 أشهر بسبب انتخاب الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي.

ويخشى المفاوضون الغربيون من أن تخلق إيران حقائق على الأرض لزيادة أوراق الضغط التي تملكها أثناء المحادثات.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20 % في سلسلة واحدة تتألف من 166 جهاز طرد مركزيا من طراز “آي.آر-6” في منشأة فوردو، فيما ما زالت طهران تمتلك 94 جهازا من هذا الطراز ولم تستخدمها رغم أنها مثبتة في سلسلة في فوردو.

يشار إلى أن كفاءة هذه الأجهزة أعلى بكثير من أجهزة الجيل الأول “آي.آر-1″، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ومما يؤكد تقويض الاتفاق بدرجة أكبر هو أنه لا يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم في فوردو على الإطلاق.

وحتى الآن كانت إيران تنتج اليورانيوم المخصب هناك بأجهزة “آي.آر-1″، وكانت استخدمت من قبل أجهزة “آي.آر-6″، غير أنها لم تحتفظ بالمنتج.

وذكر تقرير أشمل للوكالة، تم توزيعه على الدول الأعضاء، وأطلعت عليه رويترز، أنه نتيجة لتحرك إيران، فإن الوكالة تعتزم تكثيف عمليات التفتيش في محطة فوردو لتخصيب الوقود التي تضم أجهزة الطرد المركزي، لكن التفاصيل لا تزال بحاجة إلى توضيح.

إيران تقلل من أهمية التقرير

وردت إيران على تقرير الوكالة بالتقليل من شأنه باعتباره تقريرا روتينيا على الرغم من أن وكالة الطاقة الذرية تصدر تقاريرها عادة لإبراز التطورات المهمة مثل الانتهاكات الجديدة للقيود النووية التي ينص عليها الاتفاق.

وكتبت بعثة إيران الدائمة لدى منظمات الأمم المتحدة في فييناعلى تويتر “التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأنشطة النووية الإيرانية هو مجرد متابعة اعتيادية لآخر المستجدات بما يتماشى مع عملية التحقق المنتظمة في إيران”، بحسب رويترز.

روابط ذات صلة

أنور قرقاش: الإمارات سترسل وفدا إلى إيران قريبا

أنور قرقاش: الإمارات سترسل وفدا إلى إيران قريبا
مفاوضات نووي إيران.. “الفرصة الأخيرة” تواجه عقبات كبيرة

مفاوضات نووي إيران.. “الفرصة الأخيرة” تواجه عقبات كبيرة
احتجاجات المياه في إيران.. اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين

احتجاجات المياه في إيران.. اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*