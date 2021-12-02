بعد اكتشاف أول إصابة بأوميكرون.. «السديس» يوجه بتكثيف الإجراءات الصحية بالحرمين

المناطق _ الرياض

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الوكالات المختصة، بضرورة رفع الجاهزية وتكثيف الاستعدادات والإجراءات الصحية بالتعاون مع الجهات المختصة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتحوراته.

وقال الرئيس العام، إن هذه الإجراءات والاشتراطات الصحية تساهم في حفظ النفس وسلامتها، مشددًا على تطبيق الاشتراطات كافة والالتزام بها، وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الصحة، أمس الأربعاء، عن اكتشاف أول حالة مصابة بمتحور كورونا أوميكرون بالمملكة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، إن منسوبي الصحة، أجروا تقصيا طبيا حول الحالة، وحددوا المخالطين لها وأخضعوهم للعزل.