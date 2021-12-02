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ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الخميس 2 ديسمبر 2021، وسط صعود المعدن الأصفر بالبورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، إلى نحو 215.11 ريال (57.34 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) صباح تعاملات االخميس في السعودية، إلى نحو 188.22 ريال (50.17 دولار)

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 في باكورة تعاملات اليوم الخميس في السعودية، إلى نحو 161.33 ريال (43 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الخميس، فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 125.48 ريال (33.45 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، ارتفاعاً إلى نحو 6690 ريالًا (1783 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الخميس، نحو 1506 ريال (401.37 دولار).

أسعار الذهب عالميا

ارتفع الذهب في تعاملات أمس الأربعاء في آسيا، لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوى له في شهر واحد. كما واصل المستثمرون استيعاب الإشارات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إلى أن البنك المركزي سيناقش إنهاء تقليص مشتريات الأصول بشكل أسرع مما كان مخططًا له.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.23% لتصل إلى 1780.55 دولارًا بحلول الساعة 10:11 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (3:11 صباحًا بتوقيت جرينتش). وكان المعدن الأصفر قصيرًا بمقدار 2 دولار فقط عن آخر سعر تم تسجيله يوم الثلاثاء، والذي كان الأدنى منذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

في حين صرح باول، بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيناقش ما إذا كان سينهي تناقص مشتريات الأصول قبل بضعة أشهر من الموعد المقرر في اجتماعه في وقت لاحق من الشهر. كما ابتعد عن وصف التضخم المرتفع بأنه “مؤقت”.

كما أعطت تعليقات باول، دفعة للدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب. بينما انخفض الدولار قليلاً يوم الأربعاء.

ووفقًا لنائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا، فإن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي غير راضين عن التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%، وسيكون خفض التضخم الفعلي أمرًا مهمًا للحفاظ على التوقعات ثابتة بالقرب من هدف الاحتياطي الفيدرالي.