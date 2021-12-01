رصد 5 حالات عبث بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل.. و«الإدارة» تتخذ قرارًا

المناطق _ الرياض

أعلن نادي الإبل، عن رصد خمس حالات عبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، في فئة «مفاريد بكار للون المجاهيم».