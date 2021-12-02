لإزالة السموم ورفع المناعة.. أخصائية تحذر من وصفات شائعة لتحسين صحة الجسم

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حذرت ألبينا كوميساروفا، أخصائية التغذية الروسية، من وصفات شائعة متداولة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لتحسين صحة الجسم، واصفة إياها بـ”الهراء الكامل”.