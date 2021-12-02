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لإزالة السموم ورفع المناعة.. أخصائية تحذر من وصفات شائعة لتحسين صحة الجسم
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المناطق _ متابعات
حذرت ألبينا كوميساروفا، أخصائية التغذية الروسية، من وصفات شائعة متداولة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لتحسين صحة الجسم، واصفة إياها بـ”الهراء الكامل”.
وقالت “ألبينا”، إن التوصيات المتداولة تلك لا تكون غير مجدية في كثير من الأحيان ولكنها أيضا قد تمثل على خطورة على صحة الإنسان.
ونفت أخصائية التغذية، الوصفة الشائعة بشأن فوائد القهوة أو استخدام الحقنة الشرجية لعدة أيام من أجل إزالة السموم، وكذلك شرب ماء بالليمون للتخلص من الوزن، والصودا للوقاية من السرطان.
ولفتت أخصائية التغذية الروسية، إلى توصية أخرى بشأن تناول أطعمة معينة في أوقات محددة كتناول موز حتى الثانية ظهرًا، أو منتجات الألبان حتى الرابعة عصرا، مؤكدة أنه من الوهم تصديق مثل تلك الوصفات.
ونصحت ألبينا كوميساروفا، بتجنب تناول المكملات الغذائية أو الأدوية الوقائية دون شكاوى صحية، محذرة كذلك من اللجوء إلى وصفات من تلك المتداولة لزيادة المناعة، مؤكدة أن الأخيرة تحتاج فقط لتغذية صحية ونشاط بدني كافٍ.
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