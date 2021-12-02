احدث الأخبار

جبهة تيجراي: خيارنا الوحيد الإطاحة بالنظام الإثيوبي بالقوة
أبرز المواد
 استمرار أزمة تصريحات أبو تريكة.. القناة تتبرأ من مواقفه.. وتضارب في آراء الجمهور
أبرز المواد
 “التحلية” تطرح منافستي “الرجيع الملحي” و”توطين الأغشية”
أبرز المواد
 دراسة علمية تتوقع موت الشمس وابتلاعها لكوكب الأرض.. «العملاق الأحمر قادم»
أبرز المواد
 نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال الربع الثالث بنسبة 3ر0%
أبرز المواد
 المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 535 ألف طن قمح
أهم الاخبار
 فلكية جدة تعلن عن موعد كسوف كلي للشمس وأماكن رؤيته
أبرز المواد
 لإزالة السموم ورفع المناعة.. أخصائية تحذر من وصفات شائعة لتحسين صحة الجسم
أبرز المواد
 رصد 5 حالات عبث بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل.. و«الإدارة» تتخذ قرارًا
أبرز المواد
 أسعار الذهب اليوم في السعودية الخميس 2 ديسمبر 2021
أبرز المواد
 طريقة تنظيف البشرة.. 6 خطوات تمنحك نضارة وحيوية
أبرز المواد
 سبب الرائحة الكريهة والشعور بالعطش.. لماذا تهاجم الفطريات الفم؟
أبرز المواد
عاجل

بعد رصد أول حالة بـ “أوميكرون” في المملكة.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين

جبهة تيجراي: خيارنا الوحيد الإطاحة بالنظام الإثيوبي بالقوة

جبهة تيجراي: خيارنا الوحيد الإطاحة بالنظام الإثيوبي بالقوة

أبرز المواد
استمرار أزمة تصريحات أبو تريكة.. القناة تتبرأ من مواقفه.. وتضارب في آراء الجمهور

استمرار أزمة تصريحات أبو تريكة.. القناة تتبرأ من مواقفه.. وتضارب في آراء الجمهور

أبرز المواد
“التحلية” تطرح منافستي “الرجيع الملحي” و”توطين الأغشية”

“التحلية” تطرح منافستي “الرجيع الملحي” و”توطين الأغشية”

أبرز المواد
دراسة علمية تتوقع موت الشمس وابتلاعها لكوكب الأرض.. «العملاق الأحمر قادم»

دراسة علمية تتوقع موت الشمس وابتلاعها لكوكب الأرض.. «العملاق الأحمر قادم»

أبرز المواد

لإزالة السموم ورفع المناعة.. أخصائية تحذر من وصفات شائعة لتحسين صحة الجسم

لإزالة السموم ورفع المناعة.. أخصائية تحذر من وصفات شائعة لتحسين صحة الجسم
https://almnatiq.net/?p=1077297
المناطق _ متابعات

حذرت ألبينا كوميساروفا، أخصائية التغذية الروسية، من وصفات شائعة متداولة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لتحسين صحة الجسم، واصفة إياها بـ”الهراء الكامل”.

وقالت “ألبينا”، إن التوصيات المتداولة تلك لا تكون غير مجدية في كثير من الأحيان ولكنها أيضا قد تمثل على خطورة على صحة الإنسان.

ونفت أخصائية التغذية، الوصفة الشائعة بشأن فوائد القهوة أو استخدام الحقنة الشرجية لعدة أيام من أجل إزالة السموم، وكذلك شرب ماء بالليمون للتخلص من الوزن، والصودا للوقاية من السرطان.

ولفتت أخصائية التغذية الروسية، إلى توصية أخرى بشأن تناول أطعمة معينة في أوقات محددة كتناول موز حتى الثانية ظهرًا، أو منتجات الألبان حتى الرابعة عصرا، مؤكدة أنه من الوهم تصديق مثل تلك الوصفات.

ونصحت ألبينا كوميساروفا، بتجنب تناول المكملات الغذائية أو الأدوية الوقائية دون شكاوى صحية، محذرة كذلك من اللجوء إلى وصفات من تلك المتداولة لزيادة المناعة، مؤكدة أن الأخيرة تحتاج فقط لتغذية صحية ونشاط بدني كافٍ.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*