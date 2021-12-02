فلكية جدة تعلن عن موعد كسوف كلي للشمس وأماكن رؤيته

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أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن الكرة الأرضية تشهد يوم السبت المقبل (4 ديسمبر) كسوفا كليا للشمس، سيكون مشاهدا عبر القارة القطبية الجنوبية – أنتاركتيكا، ولن يكون مشاهدا في السعودية أو الوطن العربي، وهو الكسوف الثاني والأخير لسنة 2021.

وقال رئيس فلكية جدة، م. ماجد أبوزاهرة، إن الكسوف سوف يشاهد جزئيًا في أقصى جنوب أمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا، وتستمر كافة مراحل الكسوف 4 ساعات و 7 دقائق، ويقع ما بين الساعة (08:30) صباحا حتى الساعة (12:37) ظهرا بتوقيت مكة.

وأضاف أن الكسوف يحدث عندما يعبر القمر بداية الشهر أمام الشمس، وعلى الرغم أن الشمس أكبر بـ 400 مرة من القمر، إلا أنها بعيدة جدا، وبالتالي يغطيها القمر تمامًا ويسقط ظله على سطح الأرض.

وأشار رئيس فلكية جدة، إلى أنه عادة ما يتحرك ظل القمر أثناء كسوف الشمس الكلي من الغرب إلى الشرق، ولكن بالنسبة لهذا الظل، فإنه سيتحرك في الاتجاه المعاكس لأنه يحدث بالقرب من القطب الجنوبي، حيث سينحني مسار الكسوف من محيط القارة القطبية الجنوبية إلى الجرف الجليدي.

وأضاف أنه عند كسوف الشمس الكلي، يمكن رؤية الغلاف الجوي للشمس المعروف باسم «الهالة»، عندها سوف تتكيف عين الراصد مع مستوى الضوء المنخفض الجديد، ومع تكيف العين فإن الهالة الشمسية تصبح مرئية، وهذه الهالة تتكون من غاز في غاية السخونة ومشحون كهربائيا – البلازما – وتمتد ملايين الكيلومترات إلى الخارج نحو الفضاء.

وتابع رئيس فلكية جدة، أن كسوف الشمس الكلي سيتكرر في القارة القطبية الجنوبية مرة أخرى، في 15 ديسمبر 2039.