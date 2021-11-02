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المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 535 ألف طن قمح

المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 535 ألف طن قمح
https://almnatiq.net/?p=1077303
المناطق _واس

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن طرح المناقصة السابعة لهذا العام لاستيراد كمية (535) ألف طن قمح للتوريد خلال شهري( مايو ويوليو 2022).

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (9) بواخر, بواقع (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.

وأفاد معاليه أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتعزيز مستويات الخزن الاستراتيجي وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.

يذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية تقدر بنحو (3,4) ملايين طن، إضافة إلى شراء كمية (576) ألف طن قمح محلي من المزارعين المؤهلين هذا الموسم.

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