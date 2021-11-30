دراسة علمية تتوقع موت الشمس وابتلاعها لكوكب الأرض.. «العملاق الأحمر قادم»

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لولا الشمس لما وجدت الحياة على الأرض، ورغم عمرها الذي يتعدى المليارات من السنين، إلا أن العلماء يتوقعون موت الشمس ذات يوم.

وتوقَّعت دراسة علمية لعلماء الفلك نُشرت في مجلة (Nature Astronomy ) أن البشر سيموتون قبل وقت طويل من موت الشمس، كما توقعوا ان تموت الشمس في غضون 5 – 10 مليارات سنة تقريبا، وفقا لـ«روسيا اليوم»..

وأشارت الدراسة إلى أن نجوم السماء ومنها الشمس، تبدأ في مرحلة الموت عندما تنتهي من حرق كل وقود الهيدروجين الموجود بها، وبعدها يتقلص «لب» الشمس وتتمدد طبقاتها الخارجية، وتتحول إلى نجم كبير جدا يطلق عليه اسم «العملاق الأحمر».

وأضافت الدراسة أن دخول الشمس في مرحلة «العملاق الأحمر» متوقع لها أن تحدث في غضون خمسة مليارات سنة، حيث تتمدد الشمس بشكل كبير لدرجة أنها تبتلع عطارد والزهرة والأرض والمريخ، وعند وصول هذا التوسع إلى الأرض فإنها ستذوب في أقل من يوم واحد.

وأشارت الدراسة إلى أن البشر –بالتأكيد- سيموتون قبل تحول الشمس إلى عملاق احمر، إلا إذا وجدوا طريقة لمغادرة الأرض واستيطان كوكب آخر.

وكانت دراسة علمية نشرت في عام 2018، توقعت ان تصبح الشمس أكثر سطوعا بنسبة 10% كل مليار سنة، وهذا المقار من السطوع ينهي الحياة على الأرض، بسبب تبخر المحيطات وعدم تشكل الماء.