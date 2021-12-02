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استمرار أزمة تصريحات أبو تريكة.. القناة تتبرأ من مواقفه.. وتضارب في آراء الجمهور

استمرار أزمة تصريحات أبو تريكة.. القناة تتبرأ من مواقفه.. وتضارب في آراء الجمهور
https://almnatiq.net/?p=1077313

المناطق_خاص

لليوم الرابع على التوالي، تتواصل أزمة تصريحات الكابتن محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي المصري السابق، في حديثه عن «الشذوذ الجنسي».

وكان أبوتريكة قد وجه انتقادات حادة للقائمين على تنظيم بطولة الدوري الإنجليري الممتاز لكرة القدم «البريمرليج» بسبب اعتمادهم استتخدام أحد الأيقونات التي يستخدمها مؤيدو «المثلية» الجنسية كشارات يرتديها جميع لاعبي الدوري أثناء المباريات.

وأبدى أبو تريكة رفضه لتعميم هذا السلوك بين اللاعبين مطالبا اللاعبين العرب والمسلمين برفض اتداء تلك الشارة التي تخالف الشريعة الإسلامية والقيم والتقاليد العربية الأصيلة.

وقد أسفرت تصريحات أبوتريكة، عن موجة متصاعدة ومتضاربة من الآراء حيث تفاعل المغردون العرب مع تصريحات أبو تريكة مؤكدين دعمهم لها.

وتصدرت هاشتاقات مثل «#كلنا_أبوتريكة» و«#أمير_القلوب» و#we_support_abotreka قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر وسط تأييد الكثيريين لما أدلى به من تصريحات.

على الجانب الآخر أثارت تصريحات أبو تريكة عاصفة قوية من الانتقادات خصوصا في الغرب حيث طالب المغردون وبعض الجهات الداعمة للمثلية في الغرب بمعاقبة أبو تريكة ومنع ظهوره في تحليل مباريات الدوري الإنجليزي مرة أخرى.

بدورها، سعت  إدارة قنوات بي إن سبورت، للتبرؤ من تصريحات أبو تريكة والنأي عنها.

وكشفت شبكة «ذا أثلتيك»، أن إدارة القنوات أكدت مراجعة التصريحات التي أدلى بها محمد أبوتريكة، مؤخرًا، موضحة: «بصفتنا مجموعة إعلامية عالمية، فإننا نمثل وندعم الأشخاص والمصالح من كل خلفية ولغة وتراث ثقافي لـ43 دولة متنوعة بشكل كبير، مثلما نظهر كل يوم».

 

 

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