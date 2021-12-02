جبهة تيجراي: خيارنا الوحيد الإطاحة بالنظام الإثيوبي بالقوة

المناطق _ وكالات

علنت جبهة تيجراي، تنفيذ انسحاب تكتيكي من بعض المناطق الاستراتيجية، وذلك لتنفيذ هجمات حاسمة أخرى، مضيفة: “خيارنا الوحيد هو الإطاحة بالنظام الإثيوبي بالقوة”.

كانت الحكومة الإثيوبية، أعلنت أمس الأربعاء، سيطرة قواتها على محور استراتيجي يربط 4 مدن كبرى في إقليم أمهرة، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإثيوبية، لغسي تولو، إنَّ الجيش والقوات الخاصة لإقليم أمهرة تمكنوا من كسر الدفاعات والخنادق المسلحة لجبهة تحرير تيجراي بمنطقة غاشانا أربيت والسيطرة عليها تماما.

وأوضح “تولو”، في مؤتمر صحفي، أنَّ المنطقة تعتبر محورًا استراتيجيًا يقطع الطريق لقوات جبهة تحرير تيجراي من العودة لإقليمها.