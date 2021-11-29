صحيفة المناطق في حوار خاص مع الصحفي الرياضي”تشارلي بينيت” من نيوكاسل

حوار - الوليد الدباسي

* ماهي المراكز برأيك التي يحتاجها نيوكاسل يونايتد لدعم صفوف الفريق في سوق الإنتقالات الشتوية القادمة ؟

للمضي قدما الأولوية الأولى هي الدفاع. تلقى نيوكاسل 30 هدفًا في 14 مباراة هذا الموسم – الأسوأ في الدوري الإنجليزي الممتاز. بشكل عام لدينا الجودة في الفريق ، لكن خط الدفاع كهل لم يتغير كثيرًا لسنوات وأعتقد أن معظم مشجعي نيوكاسل سيوافقون على ذلك.

* ماهو الحد الأقصى للميزانية المالية لنادي نيوكاسل في سوق الإنتقالات دون أن يتجاوز قوانين اللعب المالي النظيف ؟

تحدث خبير مالي واقتصادي رياضي يدعى كيران ماجواير لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية إن نيوكاسل يمكنه أن ينفق ٢٠٥ مليون جنيه إسترليني في يناير دون تجاوز قوانين اللعب المالي النظيف ، ويرجع ذلك أساسًا إلى مدى تقشف مايك آشلي كمالك سابق في الدفع المالي . من المثير للسخرية أنه بسبب نقص التمويل الذي عانى منه النادي تحت إشراف مايك آشلي ساعد دون قصد النادي ومالكيه الجدد في رفع الميزانية المتاحة بشكل كبير .

* برأيك كيف سيتعامل النادي في مفاوضاته مع الأندية ووكلاء أعمال اللاعبين الذين سيحاولون طلب مبالغ أعلى من القيمة الفعلية للاعبين المراد جلبهم والتوقيع معهم ؟

هذه مشكلة كبيرة سيواجهها نيوكاسل. سيتعين على المشجعين قبول فكرة أن بعض اللاعبين سيأتون إلى هنا لسبب واحد فقط وهو المال. حدث ذلك في مانشستر سيتي عندما تم الاستحواذ عليه لأول مرة وكان من الواضح أن لاعبين مثل روبينيو وكارلوس تيفيز وأديبايور ذهبوا إلى هناك من أجل المال. ولكن في الوقت الحالي هل ستقول بأن اللاعبين يذهبون إلى مانشستر سيتي من أجل المال ؟ بالطبع لا. إذا كان على نادي نيوكاسل دفع بعض الزيادات ، فليكن .. هذا مشروع استثماري طويل الأجل في نهاية الأمر .

كيف ترى الإدارة الجديدة في نيوكاسل بعد تمام صفقة شراء النادي ؟

كبداية ، حضرت أماندا ستافيلي جميع المباريات وأيضا زوجها مرداد غودوسي والرئيس ياسر الرميان وجيمي روبن أغلب المباريات – وهذا أمر نادر الحدوث مع مايك آشلي المالك السابق . التواصل مع المشجعين الآن أفضل بشكل كبير، نعلم جيدا بأن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت قبل أن نرى الإدارة الجديدة تحدث فرقًا وتقدما كبيرا ، برأيي ستكون نافذة يناير أول اختبار حقيقي للإدارة الجديدة.

* كيف ترى الرياضة في المملكة العربية السعودية ورؤيتها والاستثمار فيها بشكل عام ؟

من الواضح أن المملكة العربية السعودية بدأت في الاستثمار بكثافة في المجالات الرياضة. لقد رأينا هذا حتى الآن مع الملاكمة و المصارعة WWE و سباقات الفورمولا ون والآن كرة القدم. أستطيع أن أرى أن المملكة العربية السعودية تستضيف كأس العالم في المستقبل بكل تأكيد وهي الآن على أعتاب الوصول والتأهل إلى كأس العالم ٢٠٢٢ .إضافة لتحقيق أحد الأندية السعودية كأس آسيا للأندية الأسبوع الماضي واللعب في كأس العالم للأندية القادم وهذا أمر مذهل .تعتبر الرياضة وسيلة عظيمة للتواصل بين الأشخاص من خلفيات ودول مختلفة وأنا فخور بأن المملكة العربية السعودية قررت الاستثمار في نادي كرة القدم – والمدينة – التي أتيت منها.