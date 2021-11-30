عبدالرحمن بن مساعد يتوقع فوز الهلال بدوري أبطال آسيا قريبًا

المناطق _ الرياض

أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد الرئيس الأسبق بنادي الهلال ، تجديد الفريق فوزه بدوري أبطال آسيا قريبا، كما توقع أن يكون فهد بن نافل أهم رؤساء الهلال عبر تاريخه.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد إن فوز الهلال بدوري أبطال آسيا إنجاز يحسب للكرة السعودية والوطن وليس للهلال وحسب، مشيرا إلى أن فوز الهلال بالآسيوية أسعد السعوديين جميعا وليس الهلاليين وحدهم، متمنيا تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم 2022.

وتمنى عبدالرحمن بن مساعد أن يلعب الهلال بالسبعة أجانب في كأس العالم للأندية، لكن بالوضع الحالي للهلال لا يمكن أن يلعبون جميعا، فالفريق سيلعب مباريات كبيرة بالمونديال، ويحتاج كامل قوته، لكني أعتقد أن هناك اثنين من الأجانب ليس لهما مكان بالتشكيلة الأساسية، وقد يكونان على مقاعد البدلاء ويجب استغلال ذلك بالفترة الشتوية، ولكن لا نغير لمجرد التغيير فقط، فالخيارات بالشتوية محدودة».

وفي تصريحات تليفزيونية لبرنامج «كورة»، اعتبر بن مساعد إن أجواء الفرح تسيطر على الأندية السعودية والمنتخبات، منوّها بأن الجيل الحالي من فريق الهلال لايزال لديه الكثير ليقدمه سواء للنادي أو للكرة السعودية.

وأشار بن مساعد: «الاهتمام والدعم الكبير من القيادة الرشيدة للرياضة السعودية أثمر عن التطور الواضح وتحقيق إنجازات كبيرة في السنوات الأخيرة، وهذا أضاف للكل، وأصبحت جميع الفرق قوية والفوارق قليلة وهناك صعوبة في تحقيق الفوز للفرق الكبيرة على أي فريق مهما كان مركزه بالدوري عكس ما كان يحدث بالماضي».

وأضاف: ” الآن لا تستغرب إذا تعادل أحد الأندية الكبيرة أو خسر أمام متذيل الترتيب أو أحد المنافسين على الهبوط، وفي الماضي كانت النتيجة محسومة، فالسبعة أجانب أضافوا قوة كبيرة للأندية».

وواصل: «وإذ وفق نادٍ في اختيار مدرب جيد سيحقق النتائج الإيجابية، وضمك خير مثال هذا الموسم فهو من ضمن المنافسين على القمة بعدما كان ينافس على الهروب من الهبوط بالموسمين الماضيين».