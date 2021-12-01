فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الباحة يقيم لقاءً توجيهياً

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أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة، لقاءً توجيهياً لمنسوبي هيئة مدينة الباحة ضمن حملة “مكارم الأخلاق” قدمه فضيلة مدير عام الفرع الشيخ منصور بن علي شراحيلي, بعنوان “فوائد من حديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق”, حث فيه على مكارم الأخلاق مدعماً ذلك بنصوص الوحيين.

وبين فضيلته أن الصدق والأمانة والإخلاص والنزاهة والكرم والشهامة من محاسن الأخلاق التي حث الشارع عليها ورغب في فضلها.

وأكد فضيلته أن الخلق الإسلامي يتخلقه المسلم في معاملاته كلها

وختم فضيلته اللقاء بالتحذير والترهيب من مساوئ الأخلاق التي حذر منها الشارع الكريم.

من جهة أخرى أوضح فضيلة المدير العام أن هذه اللقاءات تأتي ضمن خطة المرشدين التوجيهيين بفرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة بدعم ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – وفقه الله – لرفع الكفاءة العلمية لمنسوبي الفرع.