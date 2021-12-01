أمانة منطقة جازان تزرع 100 شتلة زراعية في محافظة صبيا

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نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة صبيا، اليوم، زراعة 100 شتلة زراعية، وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى المحافظة على البيئة من التحديات البيئية والعمل على زيادة الرقعة الخضراء.

وأشار رئيس بلدية محافظة صبيا المهندس هادي بن علي الدغريري، أنه امتدادًا لمبادرة السعودية الخضراء الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء والتغلب على الظروف البيئية التي اعتمدها سمو ولي العهد، زرعت بلدية المحافظة (100) من أصل (400) شتلة ستُزرَع في الحدائق والمرافق العامة خلال الأيام القادمة، مرحلة من مراحل العمل على توسيع الرقعة الخضراء في المرافق والحدائق والميادين العامة.