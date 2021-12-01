احدث الأخبار

الرياض تستضيف القمة الخليجية الـ 42 منتصف ديسمبر الجاري
أبرز المواد
 اليونسكو تستشهد بنجاح «مدرستي» كنموذج تعليمي مبتكر خلال جائحة كورونا
أبرز المواد
 نيجيريا تسجّل أول ثلاث حالات إصابة بالمتحوّر الجديد “أوميكرون”
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة نجران يلتقي قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني
أهم الاخبار
 خضراوات تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بهذه النسبة
أبرز المواد
 صحيفة المناطق في حوار خاص مع الصحفي الرياضي”تشارلي بينيت” من نيوكاسل
أبرز المواد
 مستشفيات منطقة القصيم تستقبل أكثر من 6800 مولود
أبرز المواد
 محافظ هيئة الاتصالات يلتقي قطاع الأعمال بالحدود الشمالية
أبرز المواد
 أمانة منطقة جازان تزرع 100 شتلة زراعية في محافظة صبيا
أهم الاخبار
 فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الباحة يقيم لقاءً توجيهياً
أبرز المواد
 عبدالرحمن بن مساعد يتوقع فوز الهلال بدوري أبطال آسيا قريبًا
أبرز المواد
 الوليد بن بدر يوضح موقفه من فسخ تعاقد النصر مع حمدالله
أبرز المواد
عاجل

بعد رصد أول حالة بـ “أوميكرون” في المملكة.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين

الرياض تستضيف القمة الخليجية الـ 42 منتصف ديسمبر الجاري

الرياض تستضيف القمة الخليجية الـ 42 منتصف ديسمبر الجاري

أبرز المواد
اليونسكو تستشهد بنجاح «مدرستي» كنموذج تعليمي مبتكر خلال جائحة كورونا

اليونسكو تستشهد بنجاح «مدرستي» كنموذج تعليمي مبتكر خلال جائحة كورونا

أبرز المواد
نيجيريا تسجّل أول ثلاث حالات إصابة بالمتحوّر الجديد “أوميكرون”

نيجيريا تسجّل أول ثلاث حالات إصابة بالمتحوّر الجديد “أوميكرون”

أبرز المواد
سمو أمير منطقة نجران يلتقي قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني

سمو أمير منطقة نجران يلتقي قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني

أهم الاخبار

خضراوات تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بهذه النسبة

خضراوات تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بهذه النسبة
https://almnatiq.net/?p=1077346
المناطق _ متابعات

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية من خلال النظام الغذائي أمر في غاية الأهمية. لحسن الحظ، يمكن أن يقلل تناول الخضار من المخاطر بنسبة تصل إلى 24%.

 

أكدت خبيرة التغذية سارة بفلوغرادت أن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل البطاطس والموز والطماطم والبرقوق والبطيخ وفول الصويا، يمكن أن تساعدك في الحفاظ على ضغط دم صحي – عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية ،  الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل السبانخ قد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

 

إذا أراد كبار السن تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، فقد أظهر بحث جديد أن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم هو أفضل ما يمكنهم فعله.

 

الأشخاص الذين تحتوي وجباتهم الغذائية على نسبة عالية من هذه الأطعمة هم أقل عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية من أولئك الذين يعانون من نقص المعادن.

قام باحثون سويديون بتحليل 10 دراسات دولية شملت أكثر من 200000 شخص في منتصف العمر وكبار السن. وأثبتت الدراسات أن  تناول البوتاسيوم العالي  يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 24 في المئة لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

 

كل ما كان مطلوبًا هو حصتان أو ثلاث حصص إضافية من الفاكهة أو الخضار يوميًا. البوتاسيوم هو إلكتروليت ضروري للحفاظ على توازن السوائل في الجسم ويشارك في تنظيم ضغط الدم.

 

ومع ذلك، يحتاج بعض الأشخاص إلى توخي الحذر بشأن البوتاسيوم، بما في ذلك المصابين بأمراض الكلى أو أولئك الذين يتناولون بعض أدوية ضغط الدم.

روابط ذات صلة

علاج الامساك عند الرضع.. خطوات ما قبل استشارة الطبيب

علاج الامساك عند الرضع.. خطوات ما قبل استشارة الطبيب
5 علامات أولية تنذر بخطر الإصابة بالجلطة الدماغية

5 علامات أولية تنذر بخطر الإصابة بالجلطة الدماغية
أسباب حدوث حُرقة المعدة وطرق علاجها

أسباب حدوث حُرقة المعدة وطرق علاجها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*