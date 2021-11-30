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سمو أمير منطقة نجران يلتقي قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني

سمو أمير منطقة نجران يلتقي قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني

أهم الاخبار

سمو أمير منطقة نجران يلتقي قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني

سمو أمير منطقة نجران يلتقي قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني
https://almnatiq.net/?p=1077350
المناطق _واس

أكّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، اعتزازه وفخره بالقدرات القتالية والتدريب العالي لجنود الوطن البواسل، مشيراً إلى الملاحم البطولية التي سطروها على الحد الجنوبي لدحر العدو والتصدي لكل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار بلاد الحرمين الشريفين والحفاظ على مقدرات الوطن.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه، اليوم، قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني اللواء ركن سعد بن محمد الشلوي، بمناسبة تكليفه قائداً للواء.

ونوّه سمو أمير منطقة نجران بالدعم الذي تحظى به وزارة الحرس الوطني ومختلف القطاعات العسكرية من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ، التي تعمل بشكل دائم على تأهيل منسوبيها وإكسابهم المهارات العسكرية خدمة للدين ثم المليك والوطن.

من جانبه عبر اللواء الشلوي عن فخره وجميع زملائه بالمشاركة في ميدان العز والكرامة، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.

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