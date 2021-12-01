احدث الأخبار

الرياض تستضيف القمة الخليجية الـ 42 منتصف ديسمبر الجاري
أبرز المواد
 اليونسكو تستشهد بنجاح «مدرستي» كنموذج تعليمي مبتكر خلال جائحة كورونا
أبرز المواد
 نيجيريا تسجّل أول ثلاث حالات إصابة بالمتحوّر الجديد “أوميكرون”
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة نجران يلتقي قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني
أهم الاخبار
 خضراوات تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بهذه النسبة
أبرز المواد
 صحيفة المناطق في حوار خاص مع الصحفي الرياضي”تشارلي بينيت” من نيوكاسل
أبرز المواد
 مستشفيات منطقة القصيم تستقبل أكثر من 6800 مولود
أبرز المواد
 محافظ هيئة الاتصالات يلتقي قطاع الأعمال بالحدود الشمالية
أبرز المواد
 أمانة منطقة جازان تزرع 100 شتلة زراعية في محافظة صبيا
أهم الاخبار
 فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الباحة يقيم لقاءً توجيهياً
أبرز المواد
 عبدالرحمن بن مساعد يتوقع فوز الهلال بدوري أبطال آسيا قريبًا
أبرز المواد
 الوليد بن بدر يوضح موقفه من فسخ تعاقد النصر مع حمدالله
أبرز المواد
عاجل

بعد رصد أول حالة بـ “أوميكرون” في المملكة.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين

الرياض تستضيف القمة الخليجية الـ 42 منتصف ديسمبر الجاري

الرياض تستضيف القمة الخليجية الـ 42 منتصف ديسمبر الجاري

أبرز المواد
اليونسكو تستشهد بنجاح «مدرستي» كنموذج تعليمي مبتكر خلال جائحة كورونا

اليونسكو تستشهد بنجاح «مدرستي» كنموذج تعليمي مبتكر خلال جائحة كورونا

أبرز المواد
نيجيريا تسجّل أول ثلاث حالات إصابة بالمتحوّر الجديد “أوميكرون”

نيجيريا تسجّل أول ثلاث حالات إصابة بالمتحوّر الجديد “أوميكرون”

أبرز المواد
سمو أمير منطقة نجران يلتقي قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني

سمو أمير منطقة نجران يلتقي قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني

أهم الاخبار

اليونسكو تستشهد بنجاح «مدرستي» كنموذج تعليمي مبتكر خلال جائحة كورونا

اليونسكو تستشهد بنجاح «مدرستي» كنموذج تعليمي مبتكر خلال جائحة كورونا
https://almnatiq.net/?p=1077356
المناطق _ الرياض

استشهدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” بنجاح منصة “مدرستي”؛ كأحد النماذج التشغيلية المبتكرة والمميزة في العملية التعليمية أثناء جائحة كورونا على مستوى العالم، وإسهامها الفاعل في استمرار الدراسة عن بُعد دون توقف في المملكة العربية السعودية.

وأصدرت منظمة اليونسكو كتاباً حديثاً في منتصف شهر نوفمبر 2021 عن “إعادة بناء مستقبل أفضل للتعليم: الدروس المستفادة من الابتكارات التعليمية أثناء جائحة كوفيد-19″، وحرره أستاذ التربية في جامعة هارفارد البروفيسور فيرناردو ريميرز، وربتانو أوبري من مكتب التربية الدولي لليونسكو في جنيف، وألّفه باحثون دوليون، وتناولوا فيه الابتكارات التعليمية في العالم، حيث خصص المحرران فصلاً خاصاً عن منصة “مدرستي”، ونجاح تجربة التعليم عن بُعد في المملكة.

واستعرض الكتاب في فصله الثاني عشر نموذج المملكة العربية السعودية في استخدام منصة “مدرستي” للتعليم الإلكتروني كنموذج ابتكاري للتعليم خلال جائحة كورونا، وبدائل التعليم الأخرى التي قدمتها المملكة، مثل: مدرسة البث الفضائي، وبوابة عين الإثرائية.

وتناول الكتاب دور المعلمين والمعلمات في منصة “مدرستي”، وحجم التدريب الذي حصلوا عليه، ورضا أولياء الأمور عن مدى تفاعل المعلمين والمعلمات مع طلابهم، كما تطرق الكتاب إلى الدافعية العالية لدى الطلبة في السعودية تجاه التعليم الإلكتروني مع شعورهم بأنهم على اتصال مع معلميهم وأقرانهم، إلى جانب سهولة استخدامهم للواجهة الرئيسة لمنصة “مدرستي”.

وأورد الكتاب في هذا الفصل شراكة منصة “مدرستي” مع شركة مايكروسوفت، وبرنامج تكافل من القطاع غير الربحي لدعم الطلبة من ذوي الدخل المحدود، ومشاركة وزارة التعليم مع وزارة الاتصالات لتعزيز التعليم في المناطق النائية، كما استعرض الكتاب ما قدمته وزارة التعليم في “مسابقة مدرستي تبرمج” بمشاركة 4.7 ملايين طالب وطالبة، مما أسهم في رفع المهارات الرقمية لدى الطلبة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في نشر ثقافة الابتكار لدى المجتمع، كما أشار الكتاب إلى تفعيل منصة “مدرستي” أثناء العطلة الصيفية، ودورها في توفير المحتوى الإثرائي، ونشر ثقافة التعليم الإلكتروني لدى الطلاب والمعلمين والمجتمع.

يُذكر أن تجربة المملكة في التعليم عن بُعد أثناء جائحة كورونا قد حظيت بإشادة العديد من المنظمات التعليمية الدولية، ووصفت منصة “مدرستي” بالنموذج السعودي الرائد والمميز عالمياً، بفضل الدعم الذي يجده قطاع التعليم في المملكة من قبل القيادة الرشيدة -حفظها الله-، والإمكانات التي تم توفيرها لضمان استمرار العملية التعليمية رغم تحديات الجائحة، وسرعة استجابة وزارة التعليم مع المتغيرات، وإسهاماتها في توفير الحلول المبتكرة لتقديم التعليم الإلكتروني بكفاءة عالية.

روابط ذات صلة

أول معلقة رياضية بالمملكة الإعلامية السعودية هيله الفراج في حوار خاص لصحيفة المناطق

أول معلقة رياضية بالمملكة الإعلامية السعودية هيله الفراج في حوار خاص لصحيفة المناطق
المملكة تتطلع إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان

المملكة تتطلع إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان
المملكة تستضيف المنتدى الحكومي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط 2021م

المملكة تستضيف المنتدى الحكومي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط 2021م

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*