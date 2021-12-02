توضيح من السفارة بالمغرب بشأن العالقين الراغبين في العودة: هذا ما عليكم فعله

المناطق_الرياض

نوّهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المغرب بأنه في حال صدور توجيهات من السلطات المختصة في المملكة بتسيير رحلات من الخطوط السعودية لنقل المواطنين السعوديين العالقين في المغرب بسبب إغلاق السلطات المغربية للأجواء أمام جميع الرحلات الدولية القادمة للمغرب ولمدة أسبوعين، فيجب على المواطنين والمواطنات السعوديين الذين يرغبون بالسفر إلى المملكة العربية السعودية معرفة أن عملية النقل تتطلب وجود تذاكر سفر على الخطوط السعودية وسارية المفعول.

وقالت السفارة: من لا يتوفر لديه تذكرة سفر على طيران الخطوط السعودية من مدينة الدار البيضاء إلى السعودية؛ فعليه التوجه الى مكتب مبيعات الخطوط السعودية بمدينة الدار البيضاء لشراء التذاكر.

وأشارت إلى ضرورة أن يكون موضحًا موقع مكتب مبيعات الخطوط وعنوانه وأرقام هواتفه.