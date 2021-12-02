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أمانة الشرقية: طرح 176 فرصة استثمارية بأنشطة متنوعة بالمدن والمحافظات

أمانة الشرقية: طرح 176 فرصة استثمارية بأنشطة متنوعة بالمدن والمحافظات
https://almnatiq.net/?p=1077370

المناطق_متابعات

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن طرح 176فرصة استثمارية، دائمة ومؤقتة، في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية في أنشطة متنوعة أبرزها المراكز الترفيهية، والمحلات التجارية، و الكافيهات والكافتيريات، والأسواق، ومصانع الخرسانة، واللوحات الدعائية، وأنشطة ركوب الدراجات الهوائية وقصور الأفراح، ومحطات الوقود، ومحلات بيع الغاز والمراكز الصحية ومجمع تجارة وملاعب ومراكز رياضية والمطاعم الترفيهية، وأعمال وسكن العمالة، إضافة إلى مواقع الفعاليات الموسمية، والفعاليات الرياضية وعربات الأطعمة المتنقلة في مدينة الدمام، والخبر، والقطيف، وبقيق، والنعيرية، والرفيعة، وعريعرة، حيث تمتد بعض هذه الفرص إلى 50 سنة مما يحفز المستثمرين ويرفع من شهيتهم وجاذبية الاستثمارات بالأمانة كما تم خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط ومدة الاعفاء تصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد دعماً للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع رغبة المستثمرين.

 

وأوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الايرادات المهندس حمدان بن عوده العرادي، إن مجموعة الفرص الاستثمارية تأتي امتداداً لجهود أمانة المنطقة الشرقية في ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الايرادات، وكذلك لجهودها في طرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.

 

ودعا عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة الأول من نوعه أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي “فرص” بكل سهولة وشفافية.)

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