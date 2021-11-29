أمانة الشرقية تساهم بزراعة أكثر من 6200 شجرة لترسم شعار السعودية الخضراء

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شارك معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتراخيص والامتثال، والمشرف العام على دعم وتمكين الأمانات المهندس عبد الله بن سعيد، هذا اليوم الخميس 27/04/1443هـ، بزراعة بعض الأشجار في موقع شعار السعودية الخضراء، حيث قاما بزراعة شجيرة الجاتروفيا، وهي دائمة الخضرة وتتحمل درجات الحرارة والبرودة وكذلك متوسطة في استهلاك المياه، وتأتي هذه المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد حفظه الله، والتي سترسم المملكة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة تسهم بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية، حيث تهدف هذه المبادرة الوطنية لتحسين جودة الحياة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحييد الآثار الناتجة لحماية البيئة، في حين تسهم الأمانة بجهودها لتحقيق المستهدفات من هذا المنطلق لمكافحة التغير المناخي.

حيث قامت الأمانة بزراعة 6250 شتلة في أرض على مساحة 6200 متر مربع في حي الشاطئ بكورنيش الدمام، لتشكل شعار السعودية الخضراء، والذي سيتم التنسيق له للدخول في موسوعة غينتس العالمية للأرقام القياسية، من خلال رسم أكبر شعار لمبادرة السعودية الخضراء، بمشاركة 400 متطوع ومتطوعة، محققين 2100 ساعة تطوعية، وذلك للتذكير بهذه المبادرة التي أطلقها سمو ولي العهد، والتركيز على تنمية الاقتصاد الأخضر وايجاد فرص عمل نوعية وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص وانشاء مشاريع انتاجية خضراء والاستثمار في البنية التحتية واذكاء التنوع البيولوجي بهدف الحفاظ على المناخ، ودعن البرامج في مواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة بالبيئة.

بعدها قام معاليه ووكيل الوزارة، باستعراض عربة شرقية خضراء والاستماع الى شرح موجز عن أهدافها، والتي تم اطلاقها بهدف تسهيل الوصول الى مناطق ومحافظات المنطقة الشرقية والتوعية بأهمية الزراعة والمحافظة عليها، حيث ستقوم العربة بجولات لتشمل كافة الأحياء بمدن ومحافظات المنطقة، لتوزيع الأشجار والورود على سكان الأحياء، بصفه مجانية، وكذلك لنشر ثقافة الوعي بأهمية التشجير والمحافظة عليه.

يذكر أن مبادرة شرقية خضراء قد دشن نسختها الثانية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، مؤخرا، وذلك لزيادة الرقعة الخضراء في المنطقة، والمساهمة في نشر ثقافة الوعي بأهمية التشجير والمحافظة على الغطاء النباتي.

حضر المناسبة كل من وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، وعدد من قيادات الأمانة وبعض منسوبي إدارة دعم وتمكين الأمانات بالوزارة.