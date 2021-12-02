جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم تنهي بناء أربع وحدات سكنية

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أظهر التقرير الإحصائي لجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم للربع الثالث لعام 2021م ، بإنجاز المرحلة الثالثة لبناء أربع وحدات سكنية بمركز الطرفية من إجمالي أربعة مراحل للمشروع.

وبحسب التقرير ، جرى توقيع عقدين لبناء وحدتين سكنيتين في مشروع مركز الطراق ومشروع حي الرابية بمدينة بريدة ، وإنهاء إجراءات نقل ملكية أرض الجديدات بمساحة (51040) متراً مربعاً ، والعمل على تطويرها وتجهيزها.

كما وقعت الجمعية اتفاقية مع جمعية بنيان ضمن برنامج بناء (20) وحدة سكنية بمبلغ إجمالي وقدره 6 ملايين ريال ، والعمل على تخصيص الأراضي السكنية بأسماء المستفيدين، ووكالة الإسكان التنموي.