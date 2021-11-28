احدث الأخبار

“التعليم” توجه رسالة مهمة للطلاب بشأن المتحور الجديد “أوميكرون”
أبرز المواد
 حماية المستهلك توضح آلية إعادة قيمة التذكرة للمسافر جوًّا وتعويضه بـ100%
أبرز المواد
 الدكتور الربيعة يشارك في فعالية إطلاق تقرير لمحة عامة عن العمل الإنساني العالمي للعام 2022م
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تكشف عن سرعات مقدمي الخدمة في الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة
أبرز المواد
 سفارة المملكة بالمغرب تسير رحلات من الخطوط السعودية لنقل المواطنين العالقين
أبرز المواد
 التحالف: مقتل أكثر من 45 حوثيًا وتدمير 6 آليات عسكرية للميليشيا في مأرب
أبرز المواد
 جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم تنهي بناء أربع وحدات سكنية
أبرز المواد
 المملكة تشارك في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
أبرز المواد
 توضيح من السفارة بالمغرب بشأن العالقين الراغبين في العودة: هذا ما عليكم فعله
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تساهم بزراعة أكثر من 6200 شجرة لترسم شعار السعودية الخضراء
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10882.79 نقطة
أبرز المواد
عاجل

بعد رصد أول حالة بـ “أوميكرون” في المملكة.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين

“التعليم” توجه رسالة مهمة للطلاب بشأن المتحور الجديد “أوميكرون”

“التعليم” توجه رسالة مهمة للطلاب بشأن المتحور الجديد “أوميكرون”

أبرز المواد
حماية المستهلك توضح آلية إعادة قيمة التذكرة للمسافر جوًّا وتعويضه بـ100%

حماية المستهلك توضح آلية إعادة قيمة التذكرة للمسافر جوًّا وتعويضه بـ100%

أبرز المواد
الدكتور الربيعة يشارك في فعالية إطلاق تقرير لمحة عامة عن العمل الإنساني العالمي للعام 2022م

الدكتور الربيعة يشارك في فعالية إطلاق تقرير لمحة عامة عن العمل الإنساني العالمي للعام 2022م

أبرز المواد
“هيئة الاتصالات” تكشف عن سرعات مقدمي الخدمة في الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة

“هيئة الاتصالات” تكشف عن سرعات مقدمي الخدمة في الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة

أبرز المواد

سفارة المملكة بالمغرب تسير رحلات من الخطوط السعودية لنقل المواطنين العالقين

سفارة المملكة بالمغرب تسير رحلات من الخطوط السعودية لنقل المواطنين العالقين
https://almnatiq.net/?p=1077401
المناطق_الرياض

نوهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المغرب أنه في حال صدور توجيهات من السلطات المختصة في المملكة بتسيير رحلات من الخطوط السعودية.

لنقل المواطنين السعوديين العالقين في المغرب بسبب إغلاق السلطات المغربية للأجواء أمام جميع الرحلات الدولية القادمة للمغرب ولمدة أسبوعين.

وأضافت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: تود السفارة إبلاغ المواطنين والمواطنات السعوديين الذين يرغبون بالسفر إلى المملكة العربية السعودية أن عملية النقل تتطلب وجود تذاكر سفر على الخطوط السعودية وسارية المفعول.

وتابعت : ومن لا يتوفر لديه تذكرة سفر على طيران الخطوط السعودية من مدينة الدار البيضاء إلى السعودية فعليهم التوجه إلى مكتب مبيعات الخطوط السعودية بمدينة الدار البيضاء لشراء التذاكر. (موضح موقع مكتب مبيعات الخطوط وعنوانه وأرقام هواتفه).

روابط ذات صلة

رئاسة الحرس الملكي والخطوط السعودية توقّعان مذكرة تفاهم في المجالات التدريبية واللوجستية

رئاسة الحرس الملكي والخطوط السعودية توقّعان مذكرة تفاهم في المجالات التدريبية واللوجستية
“السعودية” تطرح يومياً (94,3) ألف مقعد و (467) رحلة مجدولة وإضافية خلال الإجازة الدراسية

“السعودية” تطرح يومياً (94,3) ألف مقعد و (467) رحلة مجدولة وإضافية خلال الإجازة الدراسية
ترويجًا للسياحة.. الخطوط السعودية تُسيّر رحلة “متحف السماء” الفريدة من نوعها إلى العُلا

ترويجًا للسياحة.. الخطوط السعودية تُسيّر رحلة “متحف السماء” الفريدة من نوعها إلى العُلا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*