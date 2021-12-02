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“هيئة الاتصالات” تكشف عن سرعات مقدمي الخدمة في الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة

“هيئة الاتصالات” تكشف عن سرعات مقدمي الخدمة في الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة

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“هيئة الاتصالات” تكشف عن سرعات مقدمي الخدمة في الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة

“هيئة الاتصالات” تكشف عن سرعات مقدمي الخدمة في الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
https://almnatiq.net/?p=1077404
المناطق_واس

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقرير الربع الثالث من عام 2021، لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة “مقياس”، الذي كشف عن تسجيل شركة “موبايلي” لأفضل سرعة وصول لمحتوى تطبيق “سناب شات”، فيما سجلت شركة “زين” أفضل سرعة وصول لتطبيق “تويتر”، وتسجيل كل من شركة “STC، وموبايلي، وزين” أفضل سرعة وصول لتطبيقي “فيسبوك، وإنستقرام”.

وكشف التقرير عن تصدر شركة “زين” لتصنيف مقدمي خدمات الاتصالات في جودة بث الفيديو في الإنترنت عبر الألياف الضوئية في منصة “يوتيوب” بنسبة نجاح تصل إلى 99.96%، وفي المركز الثاني شركة “سلام”، جاءت بعدها شركة “موبايلي” في المركز الثالث.
كما أظهر التقرير الربعي تصدّر شركة “موبايلي” قائمة “مقدمي الخدمة الأسرع في زمن الوصول لتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخداماً في المملكة” ، بعد تسجيلها أفضل سرعة وصول لتطبيقات: “ويبكس، وزوم، ومايكروسفت تيمز، وجوجل ميت” خلال الربع الثالث من عام 2021.

يذكر أن “هيئة الاتصالات” تسعى من خلال نشر تقرير “مقياس” بشكل ربعي إلى تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

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