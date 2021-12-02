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بعد رصد أول حالة بـ “أوميكرون” في المملكة.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين

“التعليم” توجه رسالة مهمة للطلاب بشأن المتحور الجديد “أوميكرون”

“التعليم” توجه رسالة مهمة للطلاب بشأن المتحور الجديد “أوميكرون”

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“التعليم” توجه رسالة مهمة للطلاب بشأن المتحور الجديد “أوميكرون”

“التعليم” توجه رسالة مهمة للطلاب بشأن المتحور الجديد “أوميكرون”
https://almnatiq.net/?p=1077412
المناطق_الرياض

دعت وزارة التعليم، الطلاب للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة بعد ظهور أول حالة إصابة بمتحور “أوميكرون” في المملكة.

وأكدت الوزارة، أن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية يحمي من خطر الإصابة بمتحورات فيروس كورونا، وتحديدًا متحور أوميكرون الجديد، حيث لم تكتمل بعد المعلومات عن مستويات مخاطره.

وأشارت الوزارة إلى أن “أوميكرون” يندرج تحت المتحورات المثيرة للقلق، التي تكون فيها احتمالية لتغيرات في أنماط وسلوكيات الفيروس.

وطالبت وزارة التعليم، جميع الطلاب بضرورة اتباع عدد من الإجراءات لحماية أنفسهم من العدوى، وارتداء الكمامات في كل مكان، واستكمال التحصين بجرعتين، وتلقي الجرعة التنشيطية بعد مضي 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية تعزيزًا للمناعة.

كما دعت الطلاب لتحديث الحالة الصحية في توكلنا، والتعامل بحذر مع مستجدات كورونا.

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