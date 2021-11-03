المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي يصدر الدليل الاسترشادي للتشجير في البيئات الجافة

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أصدر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدليل الاسترشادي للتشجير في البيئات الجافة في المملكة ليكون مرجعًا للمهتمين بأعمال التشجير وللمتطوعين، إضافة إلى كونه نافذة علمية للتعريف بالتشجير وأهميته.

وتضمن الدليل – المتوفر على الموقع الإلكتروني للمركز عبر الرابط التالي: https://ncvc.gov.sa/PDF_Files/Guide.pdf – تعريفًا بالتشجير وفوائده البيئية والاقتصادية والاجتماعية وأبرز التحديات التي تواجه عمليات التشجير في المملكة، فضلًا عن التوعية بأهمية استخدام النباتات المحلية في أعمال التشجير؛ لما لها من فوائد تتناسب وطبيعة بيئتنا ومناخنا.

كما نوه الدليل بأهم الأماكن المستهدفة بالتشجير مثل المراعي الطبيعية والمتنزهات الوطنية والبرية والغابات الجبلية والأودية والأماكن الساحلية، إضافة إلى تقديمه سلسلة من الإرشادات الواجب اتباعها عند القيام بعمليات التشجير، مثل الأوقات المناسبة ومواسم الزراعة وكميات المياه وطبيعة التربة ونوعيات النباتات الملائمة، وطرق الري المناسبة ومنها حصاد الأمطار واستخدام المياه المعالجة، وكذلك أعمال نثر البذور والشروط والمعايير اللازم توفرها قبل النثر والأوقات المناسبة، فضلًا عن مجموعة من الإرشادات الفنية لطرق

النثر واختيار المواقع المستهدفة.

ويأتي هذا الدليل الاسترشادي ضمن جهود المركز التوعوية بأهمية الغطاء النباتي لدى المهتمين وفي أوساط المجتمع عمومًا، وللتعريف أيضًا بأنشطته وأهدافه ومهامه، لحماية وتنمية مواقع الغطاء النباتي في المملكة وإعادة تأهيلها في المراعي الطبيعية والمتنزهات الوطنية والبرية ومكافحة التصحر، إضافة إلى استعادة التنوع الأحيائي، وحماية الموائل الطبيعية، وللارتقاء أيضًا بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.