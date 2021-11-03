احدث الأخبار

فتح باب التسجيل على رتبة “جندي للرجال” بالقوات الخاصة لـ أمن الحج
أبرز المواد
 نايف بن بندر السديري يقيم مأدبة غداء تكريمًا للمدير العام لحرس الحدود
أبرز المواد
 غداً .. انطلاق الجولة 21 (ما قبل الأخيرة) من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1
أبرز المواد
 النرويج تعلن اكتشاف ٥٠ إصابة بمتحور “أوميكرون” في أوسلو
أبرز المواد
 وزارة التعليم تشارك غداً في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي يصدر الدليل الاسترشادي للتشجير في البيئات الجافة
أبرز المواد
 “التعليم” توجه رسالة مهمة للطلاب بشأن المتحور الجديد “أوميكرون”
أبرز المواد
 حماية المستهلك توضح آلية إعادة قيمة التذكرة للمسافر جوًّا وتعويضه بـ100%
أبرز المواد
 الدكتور الربيعة يشارك في فعالية إطلاق تقرير لمحة عامة عن العمل الإنساني العالمي للعام 2022م
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تكشف عن سرعات مقدمي الخدمة في الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة
أبرز المواد
 سفارة المملكة بالمغرب تسير رحلات من الخطوط السعودية لنقل المواطنين العالقين
أبرز المواد
 التحالف: مقتل أكثر من 45 حوثيًا وتدمير 6 آليات عسكرية للميليشيا في مأرب
أبرز المواد
عاجل

بعد رصد أول حالة بـ “أوميكرون” في المملكة.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين

فتح باب التسجيل على رتبة “جندي للرجال” بالقوات الخاصة لـ أمن الحج

فتح باب التسجيل على رتبة “جندي للرجال” بالقوات الخاصة لـ أمن الحج

أبرز المواد
نايف بن بندر السديري يقيم مأدبة غداء تكريمًا للمدير العام لحرس الحدود

نايف بن بندر السديري يقيم مأدبة غداء تكريمًا للمدير العام لحرس الحدود

أبرز المواد
غداً .. انطلاق الجولة 21 (ما قبل الأخيرة) من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1

غداً .. انطلاق الجولة 21 (ما قبل الأخيرة) من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1

أبرز المواد
النرويج تعلن اكتشاف ٥٠ إصابة بمتحور “أوميكرون” في أوسلو

النرويج تعلن اكتشاف ٥٠ إصابة بمتحور “أوميكرون” في أوسلو

أبرز المواد

المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي يصدر الدليل الاسترشادي للتشجير في البيئات الجافة

المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي يصدر الدليل الاسترشادي للتشجير في البيئات الجافة
https://almnatiq.net/?p=1077414
المناطق_واس

أصدر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدليل الاسترشادي للتشجير في البيئات الجافة في المملكة ليكون مرجعًا للمهتمين بأعمال التشجير وللمتطوعين، إضافة إلى كونه نافذة علمية للتعريف بالتشجير وأهميته.

وتضمن الدليل – المتوفر على الموقع الإلكتروني للمركز عبر الرابط التالي: https://ncvc.gov.sa/PDF_Files/Guide.pdf – تعريفًا بالتشجير وفوائده البيئية والاقتصادية والاجتماعية وأبرز التحديات التي تواجه عمليات التشجير في المملكة، فضلًا عن التوعية بأهمية استخدام النباتات المحلية في أعمال التشجير؛ لما لها من فوائد تتناسب وطبيعة بيئتنا ومناخنا.

كما نوه الدليل بأهم الأماكن المستهدفة بالتشجير مثل المراعي الطبيعية والمتنزهات الوطنية والبرية والغابات الجبلية والأودية والأماكن الساحلية، إضافة إلى تقديمه سلسلة من الإرشادات الواجب اتباعها عند القيام بعمليات التشجير، مثل الأوقات المناسبة ومواسم الزراعة وكميات المياه وطبيعة التربة ونوعيات النباتات الملائمة، وطرق الري المناسبة ومنها حصاد الأمطار واستخدام المياه المعالجة، وكذلك أعمال نثر البذور والشروط والمعايير اللازم توفرها قبل النثر والأوقات المناسبة، فضلًا عن مجموعة من الإرشادات الفنية لطرق
النثر واختيار المواقع المستهدفة.

ويأتي هذا الدليل الاسترشادي ضمن جهود المركز التوعوية بأهمية الغطاء النباتي لدى المهتمين وفي أوساط المجتمع عمومًا، وللتعريف أيضًا بأنشطته وأهدافه ومهامه، لحماية وتنمية مواقع الغطاء النباتي في المملكة وإعادة تأهيلها في المراعي الطبيعية والمتنزهات الوطنية والبرية ومكافحة التصحر، إضافة إلى استعادة التنوع الأحيائي، وحماية الموائل الطبيعية، وللارتقاء أيضًا بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

روابط ذات صلة

لزراعة 12 ألف شتلة.. جامعة القصيم تشارك في المرحلة الثامنة لحملة “أرض القصيم خضراء

لزراعة 12 ألف شتلة.. جامعة القصيم تشارك في المرحلة الثامنة لحملة “أرض القصيم خضراء
“الغطاء النباتي” و”الحرس الوطني” برفحاء ينفذان حملة لزراعة 4 آلاف شجرة

“الغطاء النباتي” و”الحرس الوطني” برفحاء ينفذان حملة لزراعة 4 آلاف شجرة
“تستهدف زراعة 2000 شجرة”.. إطلاق حملة لتشجير محافظة رفحاء

“تستهدف زراعة 2000 شجرة”.. إطلاق حملة لتشجير محافظة رفحاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*