نايف بن بندر السديري يقيم مأدبة غداء تكريمًا للمدير العام لحرس الحدود

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أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري اليوم مأدبة غداء تكريمًا للمدير العام لحرس الحدود المكلف اللواء محمد بن عبد الله الشهري، الذي يزور الأردن حاليًا للمشاركة بأعمال المؤتمر الأوروبي العربي الأول لأمن الحدود.

حضر الغداء الذي أقيم بدار السفارة مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب، ومدير أمن الحدود الأردني العميد أحمد خليفات، ومساعد مدير الأمن العام الأردني العميد الركن معتصم أبو شتال، وقائد شرطة البادية الملكية الأردنية العميد صادق العوران، إضافة إلى الوفد المرافق للمدير العام لحرس الحدود.