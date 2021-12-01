الهجن البحرينية تخطف رموز المفتوح في ثاني أيام كأس وزارة الرياضة للهجن

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تواصلت النتائج المميزة في ثاني أيام كأس وزارة الرياضة للهجن الذي يستمر حتى السابع من شهر ديسمبر الحالي.

وشهد اليوم الثاني منافسات سن اللقايا على مسافة 5 كيلومترات تحقيق حمد طالب المري المركز الأول بالمطية “احتلال”، فيما احتل المركز الأول في الشوط الثاني القعود “السيف” لمالكه حسين دعيكان المري، بينما جاءت المطية “غرام” في صدار الشوط الثالث لمالكها مسفر محمد الهاجري، وفي الشوط الرابع احتل المركز الأول القعود “شاهين” لمالكه عبدالرحمن سلطان القحطاني.

وشهدت منافسات الفترة المسائية تحقيق المطية “اندفاع” المملوكة للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة رمز اللقايا المفتوح، فيما انتزع رمز القعدان المفتوح القعود “صوغان” المملوك لهجن الطايلات، وحل في صدارة الشوط الثالث بكار عام رمز المطية “مزعلة” لمالكها محمد سعد المري حيث حققت أفضل توقيت في سن اللقايا بـ7:55.187، فيما حقق سليمان سلامة الجهني رمز اللقايا القعدان بعد فوز “المتحد” في الشوط الرابع.