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ثلوج نيوكاسل تغطي ملعب النادي وتحجب رؤية الكرة

ثلوج نيوكاسل تغطي ملعب النادي وتحجب رؤية الكرة
https://almnatiq.net/?p=1077454
المناطق_وليد الدباسي

سقطت الثلوج على  ملعب نادي نيوكاسل يونايتد سانت جيمس بارك وفي تغريدة طريفة قبل قليل من السيد مرداد غودوسي زوج أماندا ستيفالي شريكة الصندوق عن طريق شركة بي سي بي كابيتال حول الثلوج التي تغطي الملعب بأنها لم تعمل بما تذكره لوحة الإرشادات التي تنبه على الإبتعاد عن العشب في أرضية الملعب.

الجدير بالذكر تشهد بعض المدن في إنجلترا حاليا هطول الثلوج الكثيف في هذه الفترة من السنة حيث تم تأخير وتأجيل بعض المباريات بسبب كثابة هذه الثلوج حتى تم إجراء بعض المسابقات في بعض حسابات وسائل التواصل الإجتماعي الرياضية والقروية تطلب من الجماهير تحديد مكان الكرة في الملعب من شدة عدم الوضوح .

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