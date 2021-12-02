ثلوج نيوكاسل تغطي ملعب النادي وتحجب رؤية الكرة

المناطق_وليد الدباسي

سقطت الثلوج على ملعب نادي نيوكاسل يونايتد سانت جيمس بارك وفي تغريدة طريفة قبل قليل من السيد مرداد غودوسي زوج أماندا ستيفالي شريكة الصندوق عن طريق شركة بي سي بي كابيتال حول الثلوج التي تغطي الملعب بأنها لم تعمل بما تذكره لوحة الإرشادات التي تنبه على الإبتعاد عن العشب في أرضية الملعب.

الجدير بالذكر تشهد بعض المدن في إنجلترا حاليا هطول الثلوج الكثيف في هذه الفترة من السنة حيث تم تأخير وتأجيل بعض المباريات بسبب كثابة هذه الثلوج حتى تم إجراء بعض المسابقات في بعض حسابات وسائل التواصل الإجتماعي الرياضية والقروية تطلب من الجماهير تحديد مكان الكرة في الملعب من شدة عدم الوضوح .