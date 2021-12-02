احدث الأخبار

مهرجان الإبل يجهز ” خيمة ملاك ” بمواصفات عالمية
أبرز المواد
 هل يستحق المستفيد رحلة بديلة في حال الإلغاء خلال التواجد بالمطار؟.. «حماية المستهلك» تجيب
أبرز المواد
 عبداللطيف آل الشيخ يتفقد إدارة ومركز الدعوة والارشاد وجامع الملك عبدالله بجازان
أبرز المواد
 المغرب تسجل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 وفيات
أبرز المواد
 ثلوج نيوكاسل تغطي ملعب النادي وتحجب رؤية الكرة
الرياضة
 قرية رجال ألمع تفوز بلقب أفضل الوجهات السياحية من منظمة السياحة العالمية
أبرز المواد
 الهجن البحرينية تخطف رموز المفتوح في ثاني أيام كأس وزارة الرياضة للهجن
أبرز المواد
 البورصة العراقية تغلق مرتفعة بنسبة 0.50%
أبرز المواد
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي يلتقي بوزير الصحة الجيبوتي
أبرز المواد
 فتح باب التسجيل على رتبة “جندي للرجال” بالقوات الخاصة لـ أمن الحج
أبرز المواد
 نايف بن بندر السديري يقيم مأدبة غداء تكريمًا للمدير العام لحرس الحدود
أبرز المواد
 غداً .. انطلاق الجولة 21 (ما قبل الأخيرة) من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1
أبرز المواد
عاجل

بعد رصد أول حالة بـ “أوميكرون” في المملكة.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين

مهرجان الإبل يجهز ” خيمة ملاك ” بمواصفات عالمية

مهرجان الإبل يجهز ” خيمة ملاك ” بمواصفات عالمية

أبرز المواد
هل يستحق المستفيد رحلة بديلة في حال الإلغاء خلال التواجد بالمطار؟.. «حماية المستهلك» تجيب

هل يستحق المستفيد رحلة بديلة في حال الإلغاء خلال التواجد بالمطار؟.. «حماية المستهلك» تجيب

أبرز المواد
عبداللطيف آل الشيخ يتفقد إدارة ومركز الدعوة والارشاد وجامع الملك عبدالله بجازان

عبداللطيف آل الشيخ يتفقد إدارة ومركز الدعوة والارشاد وجامع الملك عبدالله بجازان

أبرز المواد
المغرب تسجل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 وفيات

المغرب تسجل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 وفيات

أبرز المواد

عبداللطيف آل الشيخ يتفقد إدارة ومركز الدعوة والارشاد وجامع الملك عبدالله بجازان

عبداللطيف آل الشيخ يتفقد إدارة ومركز الدعوة والارشاد وجامع الملك عبدالله بجازان
https://almnatiq.net/?p=1077462
المناطق_جازان

قام معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بجولة تفقدية لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد ومركز الدعوة بجازان ، للاطلاع على احتياجاتها والاطمئنان على سير العمل فيها، في إطار زيارته الحالية لتفقد قطاعات الوزارة بالمنطقة.

واستهل الجولة بلقاء منسوبي الإدارة من إداريين وفنيين، مستمعًا لشرح لما يقدمونه من أعمال لخدمة بيوت الله وما ينفذ من برامج دعوية بالمنطقة.

إثر ذلك تجول معاليه في مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة ومرافق المركز وقاعات المحاضرات والمستودعات وصالات التدريب، واستمع لشرح عن احتياجاته والبرامج التي يقوم بها في إطار رسالة الوزارة لنشر منهج الوسطية والاعتدال وإقامة البرامج الثقافية بالشراكة مع عدد من قطاعات الدولة بالمنطقة.

وحث معاليه خلال الزيارة منسوبي الإداراتين على بذل الجهود لإبراز رسالة الوزارة وخدمة بيوت الله ومرتاديها و العمل على ترسيخ اللحمة الوطنية والأمن الفكري لدى المجتمع .

وبين الوزير آل الشيخ أن الدور المنوط بالعاملين بقطاعات الوزارة أن يكونوا قدوة في الخير والالتزام بالعمل وإتقانه والحرص على خدمة المواطنين والمقيمين، وبذل الجهد للرقي بالخدمات فالذي يعمل يثاب وله الأجر في الدنيا والآخرة.

من ناحية أخرى، زار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد جامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله- بجازان والذي يعد تحفة معمارية ومعلماً إسلاميًا بارزاً بالمنطقة، شملت بمرافق الجامع ووقف على الخدمات المقدمة للمصلين .

وشدد معاليه على ضرورة الأخذ والعمل بالإجراءات الصحية المعتمد من الجهات المعنية لتوقي وباء كورونا وتحوراته، كما أكد على تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة المساجد والوقوف على صيانتها ونظافتها وما تحتاج له من أعمال .

روابط ذات صلة

وزير الشؤون الإسلامية يفتتح ملتقى الأمن الفكري الأول في جازان

وزير الشؤون الإسلامية يفتتح ملتقى الأمن الفكري الأول في جازان
أمانة منطقة جازان تدشن حملة تشجير الكورنيش الشمالي بجازان

أمانة منطقة جازان تدشن حملة تشجير الكورنيش الشمالي بجازان
نائب أمير منطقة جازان يتفقد الخدمات المقدمة واحتياجات الأهالي

نائب أمير منطقة جازان يتفقد الخدمات المقدمة واحتياجات الأهالي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*