عبداللطيف آل الشيخ يتفقد إدارة ومركز الدعوة والارشاد وجامع الملك عبدالله بجازان

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قام معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بجولة تفقدية لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد ومركز الدعوة بجازان ، للاطلاع على احتياجاتها والاطمئنان على سير العمل فيها، في إطار زيارته الحالية لتفقد قطاعات الوزارة بالمنطقة.

واستهل الجولة بلقاء منسوبي الإدارة من إداريين وفنيين، مستمعًا لشرح لما يقدمونه من أعمال لخدمة بيوت الله وما ينفذ من برامج دعوية بالمنطقة.

إثر ذلك تجول معاليه في مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة ومرافق المركز وقاعات المحاضرات والمستودعات وصالات التدريب، واستمع لشرح عن احتياجاته والبرامج التي يقوم بها في إطار رسالة الوزارة لنشر منهج الوسطية والاعتدال وإقامة البرامج الثقافية بالشراكة مع عدد من قطاعات الدولة بالمنطقة.

وحث معاليه خلال الزيارة منسوبي الإداراتين على بذل الجهود لإبراز رسالة الوزارة وخدمة بيوت الله ومرتاديها و العمل على ترسيخ اللحمة الوطنية والأمن الفكري لدى المجتمع .

وبين الوزير آل الشيخ أن الدور المنوط بالعاملين بقطاعات الوزارة أن يكونوا قدوة في الخير والالتزام بالعمل وإتقانه والحرص على خدمة المواطنين والمقيمين، وبذل الجهد للرقي بالخدمات فالذي يعمل يثاب وله الأجر في الدنيا والآخرة.

من ناحية أخرى، زار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد جامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله- بجازان والذي يعد تحفة معمارية ومعلماً إسلاميًا بارزاً بالمنطقة، شملت بمرافق الجامع ووقف على الخدمات المقدمة للمصلين .

وشدد معاليه على ضرورة الأخذ والعمل بالإجراءات الصحية المعتمد من الجهات المعنية لتوقي وباء كورونا وتحوراته، كما أكد على تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة المساجد والوقوف على صيانتها ونظافتها وما تحتاج له من أعمال .