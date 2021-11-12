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هل يستحق المستفيد رحلة بديلة في حال الإلغاء خلال التواجد بالمطار؟.. «حماية المستهلك» تجيب

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هل يستحق المستفيد رحلة بديلة في حال الإلغاء خلال التواجد بالمطار؟.. «حماية المستهلك» تجيب

هل يستحق المستفيد رحلة بديلة في حال الإلغاء خلال التواجد بالمطار؟.. «حماية المستهلك» تجيب
https://almnatiq.net/?p=1077465
المناطق_متابعات

أكدت جمعية حماية المستهلك، أن الشخص يستحق رحلة طيران بديلة، في حال إلغاء الرحلة الأساسية أثناء تواجده بالمطار، مشيرة إلى أن الناقل الجوي يتحمل فرق التكلفة.

وقال الحساب الرسمي لجمعية حماية المستهلك عبر موقع «تويتر»: «إذا تم إلغاء الرحلة الداخلية أثناء تواجد المستهلك في المطار، فإنه يستحق رحلة بديلة، فإذا كانت على درجة أعلى فيتحمل الناقل الجوي قيمة فرق التكلفة».

وكانت جمعية حماية المستهلك، قد أوضحت الحالة التي يستحق فيها المسافر إعادة قيمة التذكرة مع منحه تعويضًا يعادل 100% من قيمتها، عند إلغاء الرحلة الجوية.

ووفقًا للدليل الشامل لحقوق المستهلك، أوضحت الجمعية أنه -في غير حالات القوة القاهرة- لا يجوز للناقل الجوي إلغاء الرحلات المنتظمة، ويلتزم بإبلاغ العميل بإلغاء الرحلة قبل موعد إقلاعها.

وأضافت أنه في حال إبلاغ المستهلك بإلغاء الرحلات الدولية أو الداخلية قبل 24 ساعة إلى 4 ساعات من الموعد واضطراره إلى الحجز على ناقل جوي آخر لعدم توفير رحلة بديلة خلال 6 ساعات من الموعد الأصلي المحدد، فيستحق إعادة قيمة التذكرة وتعويضًا يعادل 100 من تلك القيمة.

 

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