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مهرجان الإبل يجهز ” خيمة ملاك ” بمواصفات عالمية

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مهرجان الإبل يجهز ” خيمة ملاك ” بمواصفات عالمية

مهرجان الإبل يجهز ” خيمة ملاك ” بمواصفات عالمية
https://almnatiq.net/?p=1077471
المناطق_واس

عملت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة على مدار 90 يوماَ على تجهيز وتطوير ” خيمة الملاك “، والتي تتكون من خيمة قببيه ذات مداخل متعددة مقاومة للحريق والرياح وفقاً لبروتوكولات الأمن والسلامة، وكذلك صالات للعرض.

ونجحت إدارة المهرجان في زيادة السعة الاستيعابية لحضور جماهير الـ VIP من 48 في النسخة السابقة إلى 270 مقعد لهذه النسخة، وتنفيذ ميدان إلكتروني جهز بشاشات عرض 8×4 تساعد الجماهير في مشاهدة عرض الفرديات والمنقيات عن كثب بكل ووضوح، بالإضافة إلى تجهيز صالة تضم بوثات عالمية راعية للمهرجان وشركات لعرض المنتجات التي تم صناعتها من منتجات الإبل، وكذلك تجهيز ميادين العرض والاستقبال ومقار اللجان استعدادًا لانطلاق منافسات المهرجان في نسخته السادسة.

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