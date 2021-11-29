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عبدالعزيز ين تركي الفيصل يقف على آخر التجهيزات لاستضافة جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بجدة

عبدالعزيز ين تركي الفيصل يقف على آخر التجهيزات لاستضافة جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بجدة
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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز ين تركي الفيصل وزير الرياضة، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، على دعمهم الكبير ، والمتابعة المستمرة لكل ما يضمن تنمية الوطن الغالي وتلبية جميع ما يحتاجه المواطن في مختلف المجالات كافة والمجال والشأن الرياضي خاصة.

وقال سمو وزير الرياضة أثناء وقوفه على اخر الترتيبات والاستعدادات بحلبة كورنيش جدة للفورمولا 1 التي تحتضن جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في نسختها الأول : ” نحظى باستضافة هذا الحدث الرياضي الضخم الذي يمثل حلم لكل محبي رياضة السيارات، وهذه الفعالية لم تكن ستشهدها المملكة العربية السعودية لولا توفيق الله ثم دعم ومتابعة سمو ولي العهد -حفظه الله- ، وبمشيئة الله عزوجل نعد الجميع باستضافات أفضل بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ” نفخر اليوم بعمل هذا المنجز الجبار بأيدي سعودية وبمشاركة تدعوا لفخر الجميع بأيدي مواطنين ومواطنات سعوديين وبجهد شركات سعودية وهذا ما يدعو للفخر بعشرة
أضعاف تحقيق هذا الإنجاز”، مبينا أن وزارة الرياضة مستمرة خلال السنوات في استضافات وحضور رياضي على بما يوازي مكانة المملكة.

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