تعرف علي موعد الكسوف الشمسي الأخير لهذا العام

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أوضح الباحث الفلكي “ملهم بن محمد هندي”، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء؛ أن الأرض صباح يوم السبت المقبل آخر كسوف للشمس في عام ٢٠٢١م، غير مُشاهد من المملكة أو الوطن العربي.

وتفصيلًا قال الفلكي هندي: تصطف الأرض والقمر والشمس على نفس الخط والمستوى؛ مما يجعل ظل القمر يسقط على الأرض مُسببًا ظاهرة الكسوف الشمسي.

وأكد أنه لن يمر ظل القمر بأي مدينة سكانية؛ حيث يبدأ مسار الظل فوق جنوب المحيط الأطلسي ويمر بالقارة الجنوبية المتجمدة.

وأشار إلى أن الكسوف يبدأ الساعة 10:00 صباحًا ويستمر لمدة ساعة وخمس دقائق، قبل أن ينتهي الساعة 11:05 صباحًا بتوقيت السعودية.

وبين في تصريحه أن بعض سكان جنوب أفريقيا ونامبيا وجنوب أستراليا سيشهدون كسوفًا جزئيًا بنسبة 10% وأقل، وأنهُ بعد هذا الكسوف يولد هلال شهر جمادى الأولى فلكيًا.

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