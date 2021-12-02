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الهلال يحتل المركز الرابع كأعلى قيمة سوقية للمشاركين في كأس العالم للأندية

الهلال يحتل المركز الرابع كأعلى قيمة سوقية للمشاركين في كأس العالم للأندية

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الهلال يحتل المركز الرابع كأعلى قيمة سوقية للمشاركين في كأس العالم للأندية

الهلال يحتل المركز الرابع كأعلى قيمة سوقية للمشاركين في كأس العالم للأندية
https://almnatiq.net/?p=1077483

يحتل نادي الهلال المركز الرابع كأعلى قيمة سوقية ضمن الفرق التي تأهلت بالفعل للمنافسة في بطولة كأس العالم للأندية بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي المهتم بسوق الانتقالات .

 

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الهلال نحو 61 مليون يورو فيما يأتي فريق تشيلسي كأعلى قيمة سوقية في البطولة بقيمة 891 مليون يورو .

 

المركز الثاني يأتي بالميراس البرازيلي بقيمة 143 مليون يورو ثم مونتيري المكسيكي ثالثاً بقيمة 89 مليون يورو .

 

المركز الرابع يأتي الهلال بقيمة 61 مليون يورو وخامساً يأتي الأهلي المصري بقيمة 29 مليون يورو ثم الجزيرة الإماراتي سادساً بقيمة 19 مليون يورو وفي المركز السابع أوكلاند بقيمة 4 مليون يورو.

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